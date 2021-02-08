林孝庭追憶：舒茲90多歲思考敏銳 關心中國近代史

舒茲（右）2012年參觀近代中國百年史料展。左為林孝庭。（林孝庭提供）

智庫「胡佛研究院」（Hoover Institution）宣布，前美國國務卿 舒茲（George Shultz）6日在史丹佛大學校園內的寓所去世，享嵩壽100歲。胡佛檔案館東亞部主任林孝庭回憶舒茲幾年前參觀近代中國 百年史料展的經歷，「舒茲對於中國近代史、中華民國在台灣的政治經濟發展，及蔣介石日記都相當好奇，頻頻發問。」

舒茲生前是胡佛研究所的傑出研究員，也是史丹福商學研究所（Stanford's Graduate School of Business）名譽教授。他曾在1980年代努力改善美國與蘇聯之間冷戰關係，並為中東地區和平鋪路。舒茲在尼克森（Richard Nixon）時代擔任勞工部長、財政部長和白宮管理及預算局局長，之後再出任雷根總統（Ronald Reagan）政府的國務卿，時間超過6年。舒茲也是第二次世界大戰以來，任期最久的一位國務卿。

胡佛檔案館東亞部主任林孝庭回憶2012年他曾接待舒茲與季辛吉兩位美國國務卿、連袂參觀胡佛檔案館所舉辦近代中國百年史料展的經過。他表示，當時已90餘高齡的舒茲，腦筋非常清楚、思考敏銳，對於近代中國歷史、特別是1949年後中華民國在台灣的政治經濟發展情況詢問甚詳，對蔣介石私人日記的內容也極感好奇，頻頻提問。

林孝庭說，一年多前當蔣經國日記於胡佛正式公開時，當時舒茲身體微恙，但仍抱病坐輪椅全程出席日記發佈會，向全場聽眾分享他於1982年接下國務卿職位之前，訪問台北時與蔣經國總統會面的經過，以及他對當今中美兩國關係與未來挑戰的看法。林孝庭表示，學經濟出身的舒茲，踏入美國政壇20餘年，對歷史與檔案懷有高度的重視。舒茲本人總數高達數千盒的個人檔案資料，已經於身前捐贈胡佛檔案館，提供學術的研究使用，「這些私人檔案將是研究美國當代政治與外交政策，以及全球冷戰走向終結的第一手珍貴史料。」