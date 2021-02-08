林孝庭追憶：舒茲90多歲思考敏銳 關心中國近代史
智庫「胡佛研究院」（Hoover Institution）宣布，前美國國務卿舒茲（George Shultz）6日在史丹佛大學校園內的寓所去世，享嵩壽100歲。胡佛檔案館東亞部主任林孝庭回憶舒茲幾年前參觀近代中國百年史料展的經歷，「舒茲對於中國近代史、中華民國在台灣的政治經濟發展，及蔣介石日記都相當好奇，頻頻發問。」
舒茲生前是胡佛研究所的傑出研究員，也是史丹福商學研究所（Stanford's Graduate School of Business）名譽教授。他曾在1980年代努力改善美國與蘇聯之間冷戰關係，並為中東地區和平鋪路。舒茲在尼克森（Richard Nixon）時代擔任勞工部長、財政部長和白宮管理及預算局局長，之後再出任雷根總統（Ronald Reagan）政府的國務卿，時間超過6年。舒茲也是第二次世界大戰以來，任期最久的一位國務卿。
胡佛檔案館東亞部主任林孝庭回憶2012年他曾接待舒茲與季辛吉兩位美國國務卿、連袂參觀胡佛檔案館所舉辦近代中國百年史料展的經過。他表示，當時已90餘高齡的舒茲，腦筋非常清楚、思考敏銳，對於近代中國歷史、特別是1949年後中華民國在台灣的政治經濟發展情況詢問甚詳，對蔣介石私人日記的內容也極感好奇，頻頻提問。
林孝庭說，一年多前當蔣經國日記於胡佛正式公開時，當時舒茲身體微恙，但仍抱病坐輪椅全程出席日記發佈會，向全場聽眾分享他於1982年接下國務卿職位之前，訪問台北時與蔣經國總統會面的經過，以及他對當今中美兩國關係與未來挑戰的看法。林孝庭表示，學經濟出身的舒茲，踏入美國政壇20餘年，對歷史與檔案懷有高度的重視。舒茲本人總數高達數千盒的個人檔案資料，已經於身前捐贈胡佛檔案館，提供學術的研究使用，「這些私人檔案將是研究美國當代政治與外交政策，以及全球冷戰走向終結的第一手珍貴史料。」
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