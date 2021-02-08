疫苗接種族裔不平等 西語裔僅4.5%至少打一劑疫苗

聖縣各地的新冠感染比例，顏色越深代表感染比例越高。（聖縣衛生局官方網站）

聖克拉拉縣公共衛生部門日前推出全新的疫苗 接種數據儀表盤，提供聖他克拉拉縣居民接種疫苗的信息，包括迄今為止接種疫苗的居民總數、種族/民族、性別和年齡信息。截至上周五，超過11.1%的16歲及以上的聖縣居民已經接受了至少一劑疫苗。超過39.1%的75歲及以上的縣居民至少接受過一次注射。

聖縣疫苗接種數據也顯示出了疫苗接種過程中的族群與經濟不平等。數據顯示，截止上周五，亞裔接種人數跟接種人口比例在聖縣排名首位。有超過12.5%的亞裔居民，共6萬7446人接受了至少一劑疫苗注射。有超過10%的白人居民，共5萬7180人接受了至少一劑疫苗注射。但是僅有約4.5%的西語裔居民接受至少一劑疫苗注射，僅有約7.7%的非裔居民接受了至少一劑疫苗注射。

其中西語裔僅占聖縣25.8%的人口，卻有過半的聖縣新冠案例來自西語裔。受到疫情 影響最大的社區，如吉爾洛跟東聖荷西 等都是西語裔的聚集區。

聖他克他拉拉縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，必須要解決健康方面的不平等。確保受疫情影響最嚴重的社區公平獲得新冠疫苗，是聖縣的首要任務，「這些數據將幫助我們確定哪些社區沒有足夠快地接種疫苗，就可以消除接種疫苗的障礙。」

聖縣政府日前宣布，將會無差別的為全縣任何65歲及以上的居民提供疫苗，而不論其醫療保健提供商與保險狀態。縣府希望通過這種「無錯門」(no wrong doors)系統，使得受到疫情影響最嚴重的居民可以盡快獲得疫苗。

西語裔社區的領袖與民選議員們日前舉行記者會，要求州長紐森提供更多的資源，為受到疫情影響最嚴重的社區提供疫苗，包括提供額外的疫苗，與在東聖荷西跟吉爾洛設立更多的疫苗接種點。

聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）表示，新冠疫情將社會與經濟的不平等更深刻的連結在了一起。她呼籲公平地將疫苗送給受到疫情最嚴重的地區。