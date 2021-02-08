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金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

記者李晗 / 舊金山報導
遭綁架的兩名華裔兒童Winnifred Fang和Sean Fang。（社交媒體與Amber Alert）
遭綁架的兩名華裔兒童Winnifred Fang和Sean Fang。（社交媒體與Amber Alert）

舊金山6日（周六）晚間傳出驚人兒童綁架案。在一個搶車、搶劫的案件中，兩名華裔兒童坐在車內，被嫌犯直接開車帶走。灣區執法部門直接向全民發出「兒童失蹤警報」（Amber Alert），引爆社交媒體熱議，警方也全城搜捕尋人。

大約四小時之後，在午夜凌晨1時左右，警方尋獲兩名小孩。小孩被發現時並無大礙，安全無虞回歸。目前尚未有人被捕。

案發在周六晚間9時左右。當時兩個小孩的父親，台灣移民方紹宇（Jeffery Fang）駕車在舊金山的富人區Pacific Heights送餐，兩名小孩就坐在自己車內。當時方紹宇下車送餐時，沒有拔車鑰匙，只是打了燈。送完餐大約一分鐘之後，方紹宇走回來看到有人坐在自己的車內，他立刻上前喝止，但是扭打時期被人搶了手機

情急之下，方紹宇立刻衝去搶回手機，結果回頭時發現自己的車輛已經被開走。車內坐著他的兩名幼童小孩，分別是四歲的女兒方文華（Winnifred Fang）和一歲的兒子方尚（Sean Fang）。兩名小孩幾乎不說英語，只說國語。

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

案發後，方紹宇當晚接受電視台的訪問時，帶著哭腔希望搶匪不要傷害自己的孩子，一時之間引起全城熱議。接近11時左右，警方和加州公路巡警（CHP）聯合發出「兒童失蹤警報」，灣區大部分人的手機都有收到提示。

方紹宇被搶走的車是一輛銀灰色的本田奧德賽（Honda Odyssey），警方附上了車牌號，呼籲民眾提供線索。灣區社交媒體上民眾大量分享事件尋人，希望能夠盡快找到涉事車輛。華裔社區民眾也在臉書和微信上分享轉發。

孩子無大礙 父：不幸中的萬幸

直到凌晨1時，警方在舊金山灣景區發現了上述車輛，兩名兒童被安全尋獲，沒有大礙。隨後「兒童失蹤警報」解除。目前警方沒有公佈嫌犯、抓捕的進一步信息。

父親方紹宇感歎「不幸中的萬幸」。（視頻截圖）
父親方紹宇感歎「不幸中的萬幸」。（視頻截圖）

孩子尋獲之後，方紹宇受訪時表示，自己和太太在等待兒女消息的時候，像是在一個「噩夢」裡面，分秒之間宛如漫長數年。「我很高興孩子們被找到，」方紹宇說，他也感謝大家在社交媒體上的支持幫助。

方紹宇曾經擔任舊金山市立大學的學生校董，不少中英文記者都認識他。舊金山觀察家報還特別報導過他的妻子兒女移民來美國的故事。去年3月疫情初期，他的太太徐珍珍（Xu Zhenzhen，音譯）和三個小孩正式從中國移民來美定居。

為了援助方紹宇，已經有人設立了Gofundme的線上募捐活動。截至2月7日晚間，捐款已經有約十萬。

度過不眠夜的方紹宇，在2月7日清晨6時回到家中，與家人小孩團聚。在下午時分的電話採訪中，他的聲音也明顯比較疲倦，但是對於孩子們能夠安全歸來，他感歎是「不幸中的萬幸。」

方紹宇說，自己現在心情是平復了一些，孩子們能夠回家、安全就好。

他回憶道，案發之後，他一直留在案發現場舊金山的Pacific Heights，協助警方，盡可能提供自己所記得的一切信息。直到午夜過後1時左右，警方在灣景區找到了車子和孩子之後，他才去到了灣景。當時孩子們已經被送去醫院檢查，他也只是去到灣景區現場拿回自己的車。

直到早上6時，他在警察局做完筆錄，才回到家，與小孩家人們團聚。雖然一個晚上沒有睡覺，但是方紹宇說「孩子回來就好，其他都沒關係，睡不睡覺是我最後考慮的事情。」

帶小孩送餐 父無奈：賺錢兼照顧小孩

許多民眾都疑問為什麼方紹宇在工作送餐的時候，要把孩子帶在車上。方紹宇作出解釋，語氣中也帶著一些無奈。他說，自己家裡面有三個小孩，分別是六歲，四歲和一歲。自己一直在靠開Uber、DoorDash送餐等「零工經濟」（Gig economy）賺錢。因為家中有三個小孩，因此妻子也都無法出去工作，要照顧小孩。

他說自己和太太是輪流帶小孩。當天晚上他是去送餐，帶上兩個小孩，但是也不讓孩子們下車，就在他的車內看動畫。這樣子小孩子們也可以休閒娛樂，又能夠讓自己的太太休息一下。他說，疫情期間，請保姆到家裡也變得不太方便。

至於兩個小孩回來之後的情況，方紹宇說他們都幾乎睡過去了，也不太知道或者記得具體發生的事情，感歎是不幸中的萬幸。

舊金山當晚幾乎全民都在轉發分享這個事情，希望盡快破案。方紹宇也感謝大眾的支持，現在希望小孩子能夠退回到鎂光燈之後。

舊金山 灣區 手機

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