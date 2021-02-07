表決結果6：3！聯邦最高法院 解禁加州室內宗教活動

加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

聯邦最高法院2月6日晚以6票對3票的表決結果，解除加州 州長紐森（Gavin Newsom）對室內宗教活動的禁令，表示加州宗教場所可以25%的容量限制開展室內活動。

這一裁決，支持了南加州兩所教會關於宗教場所活動受州府限制的上訴。這兩所教會是聖地牙哥郊區朱拉維斯塔（Chula Vista）的南灣聯合五旬節教會，位於巴沙迪納（Pasadena）的豐收岩石教會。

此前，聖地牙哥縣和聖伯納汀諾縣聯邦地方法院及舊金山第九巡迴上訴法院先後駁回了這兩所教會的上訴。宗教自由團體向聯邦最高法院稱，加州是全國「唯一禁止室內宗教活動的州」。

6保守派大法官 ：禁令是歧視宗教

對紐森禁令投反對票的是6名保守派大法官。3名自由派大法官則投下贊成票。

6名保守派大法官指出，加州州府為零售店和雜貨店定下了25%的室內容量限制標準，卻禁止宗教場所開展室內活動。這種雙重標準是「對宗教的歧視」，違反聯邦憲法對宗教自由的保護，侵犯了宗教機構及信徒的權利。

保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）在判決意見書中寫道：「自從新冠疫情 爆發到來，加州對宗教機構實施比許多商業更嚴格的監管。加州擔心宗教活動會讓人們在一起太久。然而，加州並沒有限制居民進出其它場所，沒有人被禁止在購物中心、沙龍或公共汽車站逗留。」

3自由派大法官：可能加重疫情

3名自由派大法官凱根（Elena Kagan）、索托瑪雅（Sonia Sotomayor）和布雷耶（Stephen Breyer）則批評：「法庭法官不是科學家。我們也不瞭解公共衛生政策。然而，今天法院推翻了專家們關於如何應對肆虐流行病的判决。法院命令加州通過對禮拜儀式的例外解禁，削弱對公眾集會的限制。」

凱根說，聯邦最高法院的這項裁決「超出我們的司法職責，有可能使疫情惡化」。

首席大法官 改變立場

保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）回應，即使是衛生專家的調查也不能成為對室內宗教活動禁令的理由。他說，他不能接受加州「現時的决定，即在大教堂裡能够安全禮拜的最大信徒人數是零，……（衛生專家的意見）也有局限性。」

然而，羅伯茲曾於去年5月支持紐森對室內宗教活動的限制令，並表示聯邦最高法院應遵從衛生官員的意見。

唱詩和誦經禁令 繼續保留

加州州府辯稱，室內集體唱詩和誦經，在空氣中傳播病毒，因此實施禁令。

戈薩奇批評加州禁止宗教活動過程中唱詩歌和誦經的做法，原因是宗教活動並非娛樂行業。戈薩奇和另外一位保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）要求取消對宗教唱詩和誦經的禁令。

但保守派大法官阿利托（Samuel Alito）則認為，加州應該有額外30天來證明這項禁令的正當性。

保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）說，她不認為應該取消對唱詩歌和誦經的禁令。另一名保守派大法官卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）也同意巴瑞特的意見。

最終，多數法官支持紐森對室內宗教活動中唱詩歌和誦經的禁令，稱加州對大多數其它機構也施用同樣規定，並提出證據表明，在人群中唱歌對傳播病毒構成特別威脅。