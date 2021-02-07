屋崙華埠義工巡邏隊啟動! 華人團結 保衛家園

屋崙華埠商戶和居民組織的義工安全巡邏隊6日啟動。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 20多個商戶和居民自發組成的義工安全巡邏隊6日中午正式啟動。義工們統一著裝，給商戶發放哨子，提醒安全注意事項，沿路商戶紛紛豎起大拇指稱讚。義工們表示，希望警民合作，保護家園。

屋崙華埠商戶和居民組織的義工安全巡邏隊6日啟動。（記者劉先進／攝影）

6日中午12時許，義工們身穿藍色保安服，身上掛著寫有「屋崙華埠自願安全小組義工」的字樣，在富興中心集合，開始試點巡邏。一路上，義工們給商戶以及老人發放哨子。隊長鄺偉提醒，一起行動，保持距離，走路不要低頭玩手機。

義工們此次巡邏的範圍很廣，除了華埠中心的8街、9街、Webster街等，還包括12街和Alice街稍微偏遠的地方。原來，12街有出售火燭的華人 商戶感覺治安不好，時常有小偷，特地「求救」，義工們兜圈過去，希望增強商戶的安全感。

義工在給華人發哨子。（記者劉先進／攝影）

鄺偉說，每一組義工有4到7人，之間有分工合作，出現危險情況，女士負責報警，吹口哨提醒周邊商戶，通知其他商戶一起幫忙。而男士負責保護大家，處理危險情況。他強調，義工並非要和壞人搏鬥，而是產生威懾作用。「之前華埠治安太糟糕，大家忍無可忍，被逼無奈才自發組建巡邏隊。我們不是專業的，但希望專業的警員能多一點出現在街道上。比如，不僅僅是在春節期間，增強警力。而是在之後，永遠有警力駐守。關鍵是警民合作，保護家園。」

義工李耀忠醫師表示，在華埠多年，首次看到華人如此團結的做一件事。讓人想起來了屋頂上的韓國人（指當年在洛杉磯暴亂中保護家園的韓裔）。「當行惡沒有任何後果時，大部分人都可能會作惡。安全和環境不是等來盼來和求來的。不能讓那些偷東西、找麻煩的人，在華埠持續佔便宜而得不到任何懲罰。」

李耀忠表示，社區的安全穩定取決於市政府、警局和所有商戶一起努力。單靠義工巡邏不是長久之計。巡邏隊的任務，不是抓住歹徒和人搏鬥，關鍵是聚集在一起，產生震懾作用。義工們都是成人，知道在巡邏中可能要承擔風險，但還是選擇站出來，是一種責任和擔當。

在華埠開音樂室的鐘先生也說，他的家人、朋友常來華埠。保護華埠，就是保護自家人。「今天搶不到我，明天會搶到我的親人。大家都想和平，想生意賺點錢，但是劫匪專門欺負老少婦孺，治安不好，華埠環境越來越差，誰敢來消費？」

他也表示，義工不是想和劫匪搏命，而是告訴壞人，「華人也可以很團結，不是你們能隨意欺負的。」