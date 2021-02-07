緬懷臧大化精采一生 各界盼薪火相傳

灣區華人社區領袖臧大化追思典禮。（現場視訊截圖）

矽谷科技界與創投界領袖臧大化因肺線癌於今年一月份在家中辭世，本周六灣區各界透過視訊舉行了臧大化的追思會。許多跟臧大化相知多年的老友，一起工作的夥伴，以及華人 社區領袖等，在追思會上一起追緬臧大化精彩的一生。

美西玉山科技協會的謝忠高表示，臧大化是第一代海外華人移民的榜樣，其貢獻從科技一直延伸到政治、教育 、歷史等不同的領域。橡子園創投基金創始人之一的鄭志凱也表示，臧大化的人生極為精彩，他不僅自己創業成功，也同時積極幫助在海外的華人創業。「臧大化前二十年是為自己創業，後面的人生是為了幫助他人創業。」

社區領袖同時也是創投家的朱偉人表示，臧大化對他而言可以稱得上是亦師亦友，朱偉人特別表示臧大化在自己剛剛開始創業的時候手把手教自己商業知識與待人接物的道理。

舊金山抗戰史實維護會李玲也回顧了臧大化對於抗戰史實維護的貢獻，並表示會繼承臧大化的精神，維護歷史真相，捍衛世界和平。保釣人士魯國明也回顧了1997年時的保釣運動，當年秘密降落釣魚台島的行動，臧大化與太太呂建琳（Cathy）是主要的贊助者。

臧大化著力頗深的「欣欣教育基金會」首任會長邵中權，第三任理事長丁永慶以及現任會長楊一青等都參加了周六的追思會。邵中權表示，臧大化給欣欣留下的是「火炬與靈魂」，丁永慶說，臧大化生前與其討論到中國 農村教育的不足會是中國未來發展的很大的障礙。楊一青也表示，希望可以能夠讓不同人都透過欣欣來幫助農村教育。

參加追思的人士都表示，希望臧大化的的精神能夠在華人社區延續下去，薪火相傳生生不息。