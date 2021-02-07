罷免紐森料將公投 3個因素通過機率不高

民眾在街頭上支持罷免紐森。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）正面臨被罷免的壓力。目前，推動罷免者仍在全州徵集選民的簽字，誓把紐森拉下台。有專家預計，罷免案料將交付公投 ，但是，選民們最終通過罷免案的機率並不大。

在沙加緬度蜂報的一篇評論中，政治專欄作家斯格爾頓（George Skelton）認為，現在政治議題非常極端化，選民們都傾向於投給「政黨」。屬於民主黨 陣營的紐森，在加州的黨內註冊選民幾乎是對手政黨共和黨的兩倍。因此就算是加州選民公投表決，大概率預判並不會真的成功罷免紐森。

民意調查機構加州公共政策研究所（PPIC）的主席巴達薩爾（Mark Baldassare）說，可能會有一場罷免的公投選舉，但是成功罷免則是另一回事。他強調罷免難度很高，因為大多數的投票者都是民主黨籍。

巴達薩爾指出，在發起公投的門檻上，能夠徵集到的簽字人數的確不成問題。但是加州共和黨的選民只有24%，而支持川普的選民是34%，沒有超過一半，因此想要撤換州長可能實現不了。

罷免運動需要在3月17日之前，徵集到150萬個有效選民簽字，交由州務卿來審核。預計他們需要徵集到200萬人的簽字，以防有些簽字是無效的。據悉，截至2月初，他們已經有130萬個簽字。

不過，目前還有一個重要的影響因素，就是對於疫情的處理。雖然民主黨的投票人數佔多，但是很多人對於紐森處理疫情的手法也持有保留態度，這也將影響他在面對罷免時候的選情。柏克萊加州大學 的民意研究專家、政府研究協會主任迪卡米羅（Mark DiCamillo）表示，很多選民正在觀察紐森的疫情處理應對，這就像是盤繞在紐森頭上的烏雲一樣。

迪卡米羅給出的數據顯示，受訪者中有20%的民主黨人，以及28%的無黨籍人士，對於紐森的罷免一事仍然未有決定。但是總體上而言，紐森仍然是「安全」的，因為36%的受訪者是支持罷免，45%的受訪者則是反對罷免。

支持和反對罷免的分歧，在不同黨籍之間非常明顯，共和黨籍支持罷免的有超過84%，民主黨中反對罷免的則是有69%。無黨籍中，二者則相對差距較小，支持罷免的有32%，反對罷免的則是有40%。

還有一個較大的影響因素，就是罷免公投的時間。2021年內本身並無選舉，如果要特別選舉的話，可能會是在11月。但是民主黨的官員們為了保住紐森，也可以把選舉推後一點，因為越推後，疫情的影響可能就會越小，就越對紐森有利。2022年中期選舉的初選，則是暫定在6月。