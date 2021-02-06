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凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

編譯組／灣區5日電
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

消息指出，在病人和家屬不知情的情況下，屋崙凱瑟醫院（Kaiser Permanente）將新冠病人和非新冠病人安置在同一區，目前未知有多少人因此感染。

聖荷西信使報（Mercury News）專欄作家波倫斯坦（Daniel Borenstein）表示，他一名年邁的親人因免疫系統問題住進屋崙凱瑟醫院，住院第一天、第三天和第六天的新冠檢測結果都為陰性，但到第九天，檢測結果變為陽性，第十天再檢測仍為陽性，而她住院期間並無任何外來訪客探視。

波倫斯坦這名親人確診新冠肺炎後，院方將她轉到隔離病房，但隔離病房和她原來入住的病房都在八樓療養區。醫院員工告訴波倫斯坦，由於人手短缺，醫師必須穿梭在新冠病人和非新冠病人病房之間。

然而，這個情況讓問題變得更嚴重，因為波倫斯坦這名親人在住院第九天（1月20日）做了檢測後被帶往九樓動手術，動完手術後才收到確診報告。

凱瑟發言人利迪（Kerri Leedy）表示，因為醫院病床全滿，不得不將療養區分為新冠和非新冠區。她說：「每一家凱瑟醫院區域混合使用的情況，會根據當時新冠病例數量和住院人數多寡有所不同。」但利迪拒絕透露有多少病人因此感染新冠，或哪一家凱瑟醫院有這種情形。

利迪表示，護士不會同時照顧新冠病人和非新冠病人，但部分醫師和清潔工「可能」會。她指出，任何進入新冠病人病房的人都必須穿戴適當的個人防護裝備，走出病房後必須脫下裝備並消毒雙手，他們還要求員工在任何時候都必須佩戴口罩。

波倫斯坦表示，在最近新冠病例激增，醫院難以負荷的狀況下，凱瑟採取這種極端作法可以理解，令人垢病的是資訊缺乏透明度。波倫斯坦認為，醫院有責任讓病人及其家屬了解他們面對的新冠風險，至少要告知非新冠病人，有新冠病人和他們住同一區。

被問到凱瑟是否有對非新冠病人發出警告，利迪說：「如果病人及其家屬有要求，我們一定會提供資訊，我們沒有要隱暪的意思。」但波倫斯坦表示，病人也得要知道，才會要求。

波倫斯坦指出，凱瑟聖荷西、核桃溪、聖利安住（San Leandro）等分院接連因為違反防疫規規定被當局罰款，如果凱瑟不承認他們的系統存在問題，他們就不會去解決問題，這才是最大的問題。

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