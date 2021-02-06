灣區首見 柏加大2生 確診染英國B.1.1.7變種病毒

目前沒有跡象表明，兩名確診B.1.1.7變種病株的學生近期曾回到過柏克萊加大校園。（記者黃少華／攝影）

柏克萊加大 於2月4日宣布，該校兩名學生對在英國首先發現且傳染性更強的B.1.1.7變種病株檢測 呈陽性。這是B.1.1.7病株首次在舊金山灣區被證實出現。

柏克萊加大在一份新聞稿中說，這兩個病例的其中一個，是本周早些時候阿拉米達縣報告六個新的、疑似B.1.1.7變種病株病例的一部分。不過，校方同時認為，除了檢測呈陽性，沒有跡象表明這兩名學生在過去一段時間曾進入校園。

校方指出，B.1.1.7變種病株的傳染性似乎比英國早期的變種病株高出50%。現時還不確定這種病株的致命性是否更強，也不知道是否會導致更嚴重的並發症。但包括國家過敏和傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）在內的專家表示，如果這種病株占主導地位，可能會降低現有新冠疫苗 的效力。

根據疾控中心（CDC）的數據，在全國33個州已經發現了540多宗B.1.1.7變種病株陽性病例。根據CNN的報導，美國第一宗正式確認的B.1.1.7變種病株陽性病例是於2020年12月29日宣布發現的，但現時已知的最早病例可追溯到2020年12月中旬。

大學衛生服務部（UHS）醫學主任哈特醫師（Dr. Anna Harte）說：「不幸的是，鑒於現時病毒在地區、國家和國際上的傳播程度，這種變種病株和其它變種病株在本地被發現並不奇怪。」

哈特醫師指出：「隨著越來越多的變種病毒傳播，新出現的更具傳染性的病株將占主導地位。更令人擔憂的是，它們是否會對我們的疫苗產生抗藥性，以及它們的殺傷力有多大。我們越能有效地遏制疫情蔓延，就越有可能將其扼殺在萌芽狀態。在這場疫情大流行期間，人們必須比以前更小心，同時通過廣泛的接種疫苗，保護那些最有可能患重病的人。」

柏克萊加大還表示，校園內確診新型冠狀病毒（COVID-19）的學生數量正在激增。上周一周之內，就有44名學生檢測呈陽性。自2020年8月份以來，校園內已發現500多宗確診病例，可能與學生參與校外派對有關。

柏克萊加大已於今年1月開始發放和注射新冠疫苗。

校方於上周末發布了一項建議，要求所有學生盡可能地在自己的房間裡居家避疫，並在宿舍樓層的公共區域佩戴口罩。