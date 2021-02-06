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灣區5日新增確診1578例 103人死

編譯組／灣區5日電

根據灣區NBC電視台統計，灣區5日新冠肺炎單日新增確診病例共1578例，包括聖他克拉拉縣328例，阿拉米達縣220例，康曲柯士達縣214例，聖馬刁縣148例，舊金山313例，蘇拉諾縣101例，蘇諾瑪縣124例，馬連縣72例，納巴縣58例。

灣區5日新冠肺炎新增103人死亡，包括聖他克拉拉縣18人，阿拉米達縣9人，康曲柯士達縣10人，聖馬刁縣41人，舊金山17人，蘇拉諾縣5人，蘇諾瑪縣3人。

截至5日下午5時，灣區累計確診數為38萬零420例，死亡4494例，加州累計確診數為337萬5790例，死亡4萬3610例，全美累計確診數為2679萬6116例，死亡45萬9016例。

以下是灣區各縣5日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬4076（1523死）

阿拉米達縣，7萬5395（1030死）

康曲柯士達縣，5萬8462（552死）

聖馬刁縣，3萬6599（436死）

舊金山，3萬1857（345死）

蘇拉諾縣，2萬8511（134死）

蘇諾瑪縣，2萬6430（270死）

馬連縣，1萬零279（146死）

納巴縣，8541（58死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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