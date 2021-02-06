吹噓有抗疫特效藥、插隊打疫苗？民眾慎防新冠詐騙案

市政府特別呼籲華人社區，慎防新冠詐騙案。（市府提供）

曾幾何時「金光黨」（又稱「祈福黨」）的詐騙 案，在全美華裔社區內非常猖獗。許多金光黨騙案，都是利用特效藥、治療疾病等等作為誘餌，讓受害者上當。不少受害者都是長者，有的被騙走了畢生積蓄。

在新冠疫情之下，同時有時值農曆新年，華人都渴望平安健康、長命百歲，因此有關特效藥、神奇療法，甚至是花錢「插隊」打疫苗 的騙案又浮出水面。

舊金山市政府特別針對華裔社區，製作了中文的海報，呼籲華人社區慎防新冠騙案。

市府疫情指揮中心的吳毅表示，市政府有全市範圍的防詐騙宣傳，同時也特別面相華裔社區做出單獨應對。市政府也會在華埠、列治文區、日落區、海洋大道（Ocean）以及訪谷肖化（聖布魯諾大道）一帶派發、張貼這些海報。

具體而言，有關新冠的詐騙案有以下三類：

首先，最為常見的就是有關疫苗接種和奇蹟療法或治癒方法的銷售信息。一般而言，詐騙者會宣稱其銷售用來治療或預防新冠肺炎 的產品有神奇功效，其實都無法證明。市府呼籲民眾不要理會這類信息。

第二，當前沒有人可通過付款而取得新冠肺炎疫苗的優先接種權，即沒有人能夠「插隊」打疫苗。市府要求，如果民眾收到電話、短信、電子郵件或其它訊息兜售疫苗的優先使用權，不要回覆。市政府官方的疫苗接種預約網站是：https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco。目前只有前線醫護和65歲以上長者可以接種。

第三，如果民眾收到提供新冠肺炎疫苗的電話、短信或電子郵件，並要求您提供個人或財務資料，很可能是騙局，也不要回覆，以免財務損失。現在的疫苗都是免費，任何市府、州府或聯邦政府的執法人員，都不會致電或發短信向民眾索取新冠肺炎疫苗所需的費用。