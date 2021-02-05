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議員籲紐森 關注少數族裔、疫情嚴重區

記者陳程威／聖荷西報導
州眾議員卡拉呼籲州長優先為受到疫情影響最大的社區施打疫苗。（視頻會議截圖）
州眾議員卡拉呼籲州長優先為受到疫情影響最大的社區施打疫苗。（視頻會議截圖）

來自聖他克拉拉縣的民選官員們要求州長紐森和州公共衛生部門，為少數族裔以及受到疫情影響最嚴重的地區提供更多的資源，包括在受到疫情影響最嚴重的地區提供更多的疫苗施打點等。

來自東聖荷西的聖荷西市議員卡拉斯科（ Magdalena Carrasco）表示，自己的選區是受到疫情最嚴重影響的地區之一。西語裔占聖縣23%的人口，卻占據了聖縣新冠感染人數的51%。卡拉斯科表示，由於所在選區的民眾很多都是一線的必要工作者，這表明新冠疫情將社會與經濟的不平等更深刻的連結在了一起。卡拉斯科向紐森呼籲，公平地將疫苗送給受到疫情最嚴重的地區。

卡拉斯科希望加州政府可以為聖他克拉拉縣提供10萬劑額外的疫苗疫苗，並希望紐森可以在聖荷西設立聯邦緊急疫苗注射點。「如果希望讓人們在疫情中活下去，就去幫助受到疫情影響最嚴重的地區。」

來自南灣的州眾議員卡拉（Ash Kalra）也呼籲州長，優先向受疫情影響最嚴重的地區分發疫苗。卡拉表示，西語裔在此次疫情中受到很嚴重的衝擊。這不僅僅是族裔的問題，同時也是階級的問題。有研究顯示，年收入在4萬5000元以下的居民，有更多於39%的機率得到新冠。很多來自有色族裔社區的居民，不得不三四個人住在一個公寓裡。卡拉表示，新冠不是創造了不平等，而是更加突顯示出了社會的不平等。

同時，卡拉也表示，很多人之所以可以待在家裡，是因為有一線工作人員的付出。雜貨店的工作人員、快遞員都是第一線的人員，這些人不該被犧牲。卡拉希望州政府可以允許縣政府利用現在已經有的數據，優先為受到疫情影響最嚴重的地區施打疫苗，「這並不是與現行的規定相違背，只是要求把資源更加優先的給受疫情影響最嚴重的地區。」

疫情 疫苗 聖荷西

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