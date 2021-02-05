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聖縣65歲以上居民 有無保險都接種疫苗

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖縣公共衛生主任柯迪表示，要為受到新冠影響最嚴重的群體優先接種疫苗。（記者陳程威/攝影）
聖縣公共衛生主任柯迪表示，要為受到新冠影響最嚴重的群體優先接種疫苗。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣政府4日宣布，縣衛生系統和全縣其他幾家疫苗注射機構將開始向縣內65歲及以上的居民提供新冠疫苗，無論居民的醫療服務提供商或者是否擁有保險。這種「無錯門」（No wrong door）系統旨在確保最容易感染新冠重症和死亡的縣居民能夠更快、無錯漏地獲得疫苗。

聖縣行政官威廉斯表示，複雜的疫苗分配系統，加上疫苗供應短缺，導致疫苗施打不均衡。在聖他克拉拉縣，與新冠相關的死亡中，81 %的人年齡在65歲或以上。聖縣公共衛生主任柯迪(Dr. Sara Cody)表示，鑑於疫苗供應有限和新冠的持續高發病率，聖縣必須優先為那些有死亡或有最嚴重疾病風險的的人接種疫苗。

聖縣政府表示，將繼續在疫苗接種等各個方面優先考慮獲得疫苗的公平性，特別是聖縣受影響最嚴重的社區，例如吉爾洛和東聖荷西。縣政府表示，將與社區中心等機構合作，增加疫苗的普及性。 聖縣議員史密提恩(Joe Simitian)表示，獲得疫苗不能取決於民眾的醫療服務提供者。要讓聖他克拉拉縣的每個居民都能獲得疫苗，符合聯邦、州和地方的標準，因此必須迅速行動。

關於聖縣疫苗接種的更多官方資訊可以上sccfreevax.org網站，符合接種資格的民眾也可在網絡上預約。此外，無法上網或需要額外援助的居民，可以通過408-970-2000預約縣衛生系統疫苗接種。開放時間為周一至周五上午7時至晚上9時，周六和周日上午8時至下午4時30分。提供中文、英語、西班牙語、越南語和其他語言的服務。

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