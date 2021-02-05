紐森會見獲首輪新冠救濟金小商業主 第二輪2月8日截止申請

州長紐森（第三排左二）聯同部分官方代表在線會見小商業代表。（州府會議視頻截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）於4日以線上方式會見了部分小商業主代表。他們都是通過第一輪「加州小商業COVID-19救濟金計畫」成功獲得援助。第一輪救濟金發放總額約為2億3750萬元。受援助的小商業達到2萬1000多家。

參加此次會見的官方代表還有加州小商業倡導者辦公室（CalOSBA）主任古茲曼（Isabel Guzman）、州長商業和經濟發展辦公室主任邁爾斯（Dee Dee Myers）、加州參議員艾格曼（Susan Talamantes Eggman）和斯金納（Nancy Skinner）、加州眾議員卡瑞洛（Wendy Carrillo）和邦塔（Rob Bonta）。

紐森表示：「我們的創業精神和創新經濟使加州與眾不同。這在很大程度上要歸功於小商業。這場由疫情 大流行引發的經濟衰退產生了深遠的影響，要求企業進行調整，以保護員工、客戶以及他們的底線，尤其是小商業主。」

與會的小商業主回憶，第一輪救濟金申請時，從填表到獲得援助的手續簡單、過程快捷。他們肯定紐森在新冠疫情大流行之後不久發布「居家避疫令」的作用，並他們紛紛指出，需要在保護員工和顧客安全的前提下發展多樣化的業務，尤其是開拓電子商務。

本周早些時候，CalOSBA分享了「加州小商業COVID-19救濟金計畫」第一輪受援助者的初步數據：

•77%的成功申請者來自服務不足和處境不利的小商業。這些商業由少數族裔、女性或年紀較大的業主經營，或是低於地區中等收入（LMI）、欠發達地區或鄉村社區的商業。申請者可能同屬於上述多個類別。

•53%的申請者是少數族裔商業。

•49%的成功申請者是女性經營的商業。

•14%的申請者是鄉村地區的商業主。

•58%的申請者是中低收入 地區的商業主。

•61%的申請者是受疫情高度影響行業的商業主，包括個人護理、餐飲業、兒童日托服務、零售服裝店和特色食品店。

•加州所有58個縣都有小商業或非牟利機構都獲得了援助。

紐森同時宣布，第二輪「加州小商業COVID-19救濟金計畫」援助總額跟第一輪一樣，約為2億3750萬元。兩輪總額約為5億7500萬元。第二輪申請已從2月2日開始，至2月8日傍晚6時截止，小商業和非牟利機構均可申請。每家成功申請的小商業或非牟利機構可獲得5000元至2萬5000元不等的援助。

紐森已向州議會提出採取立法行動，立即在5億7500萬元援助的基礎上，使今年向受疫情影響過大的小商業和小型非營牟利機构提供的援助金額新增一倍以上。

有關申請「加州小商業COVID-19救濟金計畫」援助要求和資格的更多資訊，以及申請提示和網路研討會的鏈接，公眾可瀏覽網頁CAReliefGrant.com。