加州多名眾議員提出一攬子法案 解決失業金亂象

EDD失業救濟金發放過程中出現的各種亂象備受公眾詬病。（電視台視頻截圖）

為改革和監督加州 就業發展局（EDD）的失業保險 （UI）系統，多名加州眾議員於2月4日召開聯合記者會，宣布一攬子法案。這些法案將製定關鍵性的監督和失業者保障措施，確保申請人及時獲得失業救濟金，同時解決欺詐問題。

自新冠疫情大流行以來，EDD持續出現了各種問題。數以百萬計的加州居民申請失業救濟金的進度緩慢，甚至未能成功申請，嚴重影響他們的生活。遭遇大規模欺詐，EDD採取凍結超過35萬個失業救濟金帳戶的方式來進一步審查，長期擱置數以萬計的合法申請人獲得失業救濟金。

出席記者會的議員認為，官僚機構低效、科技過時、與EDD供應商簽訂有問題的合約、幾十年前糟糕的規畫，致使EDD出現如今的嚴重問題。多項稽核報告得出結論，EDD面臨的問題已經存在了幾十年，卻幾乎沒有努力去解决。

州長紐森已採取措施以爭取改善EDD的狀況。他成立了一個特別工作組，為EDD提出了數十項行動建議，致力於根除欺詐行為。

各位眾議員提出的法案如下：

1、岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）的AB 74法案：將為失業救濟金申請人提供選擇，可要求EDD將失業救濟金直接存入申請人銀行帳戶款，更方便地領取，並且防止美國銀行EDD借記卡容易被凍結而且難以恢復的困境出現。加州是全國現時不提供EDD直接存款選擇權的三個州之一。

2、諾里斯（Cottie Petrie-Norris）的AB 400法案：將在加州勞工廳設立失業保險監督諮詢委員會，定期審查EDD的失業保險系統運作，並向就業EDD、州長和州議會提出建議，實現持續性的工作效率。超過2萬加州監獄囚犯騙取4億元失業救濟金後，諾里斯還提出了AB 110法案，要求EDD交叉核對加州懲教廳的監禁記錄，防止向囚犯支付欺詐性福利 。

諾里斯和邱信福還優先考慮了5500萬元的預算提案，為地方和州執法機构的協調工作隊提供資金，以解决EDD的驚人欺詐問題。目前，調查和起訴這些案件的執法機构資源有限，只能把重點放在最惡劣的案件上。

3、邱信福的AB 401法案：要求採取措施，確保所有尋求EDD服務的加州居民都能及時獲得所需的語言支持。目前，EDD幾乎沒有任何資源可供240萬英語或西班牙語能力有限的加州居民使用。他說：「EDD缺乏語言使用權不僅令人不安，而且也是一個民權問題。是時候讓EDD承認700萬說英語以外語言的加州居民在法律上有資格享受失業救濟了。」

4、威克斯（Buffy Wicks）的AB 402法案：在EDD內設立索賠律師辦公室，允許失業救濟金申請人報告侵權行為。

5、梅耶斯（Chad Mayes）的AB 397法案。失業救濟金申請人必須每兩周向EDD提交一次證明，以確認他們仍然失業並有能力工作。但這一證明過程錯綜複雜，而且包含可能產生誤導的問題。一個簡單的回答錯誤就可能使失業救濟金停止發放。為糾正這一點，AB 397法案將確保意外錯誤回答認證問題的申請人不被扣除福利，還要求EDD發送一份關於錯誤陳述的明確通知，允許申請人糾正錯誤陳述。

6、聖提亞哥（Miguel Santiago）的AB 19法案：確保即使在聯邦政府沒有支援的情况下，加州繼續向那些可能已經耗盡福利的人提供失業救濟金，以維持基本生活。

7、薩拉斯（Rudy Salas）的AB 56號法案：要求EDD糾正在立法稽核發現的大量問題。

上述幾項法案預計將於春季的州眾議會政策委員會上進行聽證。