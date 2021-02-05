全民接種充滿變數 金山疫苗嚴重不足 每日萬人接種落空

去年12月15日舊金山打下疫苗第一針，至今全市只有3%的居民完成兩針疫苗接種。（本報檔案照片）

舊金山 官方此前立下宏願，要在2021年6月30日上半年之前，實現全民接種新冠疫苗 。要完成這個目標，市府也要求每天接種的人數要達到1萬人。

2月4日，舊金山市議會召開疫苗接種計畫的聽證會，顯示舊金山雖然有著宏大的願景，但是現實仍然充滿變數。6月份前的具體疫苗分發的時間表，也同樣撲朔迷離。

其中備受關注的一點就是疫苗的供應。目前州府和縣市一級的地方都沒有完全的自主權，一切要等待聯邦在藥廠購買之後下放給地方一級政府。就目前而言，舊金山衛生局每周獲得的數量都不確定，且獲得的數量遠遠達不到每天接種1萬人的目標。

舊金山在去年12月15日打下疫苗第一針。根據市府提供的最新數字，現在全市大約有10%的成年人已經至少接種了一劑疫苗，已經完成兩次接種的人數只有3%。舊金山大約有75萬名18歲以上的成年居民，因為現有的疫苗被試驗後證明對成年人有效，而對於未成年人群體的試驗則不足。

有市議員擔心，如果按照現有的速度，那麼到6月30日的時候舊金山大約能夠接種的人數大約會是30萬，無法達到75萬全民接種的目標。

當前舊金山甚至是全加州 範圍內，都仍然卡在1A的階段，也就是只有前線醫護和65歲以上的長者可以接種。衛生局的官員柏巴（Novena Bobba）醫師表示，現在全市大約有21%的65歲以上的長者接種了疫苗，這樣的比例仍然非常低，因此無法繼續推進到下一個疫苗接種的梯隊，也就是1B。

如果是1B的階段，像是前線的工作人員（包括超市員工、食品加工工作者、餐廳員工），教職工，以及應急人員都可以接種，但是仍然沒有具體的時間表。

舊金山已經陸續揭幕了多個大型的疫苗接種中心和社區疫苗中心，力求每天能夠達到接種1萬人的目標。但是現實就是疫苗的供應嚴重不足。據悉舊金山將會在2月5日周五節目位於市中心的馬士孔尼會展中心（Moscone Center）的大型疫苗中心。

此外，像是華埠的衛生局分局、東華醫院等都是華人社區中的疫苗接種中心。還有部分位於米慎區的接種點，以及位於州立大學的Safeway藥房合作接種點。

其他一些醫療機構，包括Kaiser、Sutter、Dignity、舊金山加大（UCSF）這些跨縣的機構也可以提供疫苗接種。

想要預約接種的65歲以上長者，可以登錄網站預約報名：https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco