灣區9縣新冠疫情 新增1440例、66人死亡

根據灣區 NBC電視台統計，灣區4日新冠肺炎 單日新增確診病例共1440例，包括聖他克拉拉縣512例，阿拉米達縣216例，康曲柯士達縣227例，聖馬刁縣227例，蘇拉諾縣120例，蘇諾瑪縣56例，馬連縣40例，納巴縣32例。舊金山 4日未通報病例。

灣區4日新冠肺炎新增66人死亡，包括聖他克拉拉縣32人，阿拉米達縣22人，康曲柯士達縣10人，蘇拉諾縣2人。

截至4日下午5時，灣區累計確診數為37萬8842例，死亡4391例，加州累計確診數為336萬零357例，死亡4萬2984例，全美累計確診數為2667萬2920例，死亡45萬5602例。

以下是灣區各縣4日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬3748（1505死）

阿拉米達縣，7萬5175（1021死）

康曲柯士達縣，5萬8248（542死）

聖馬刁縣，3萬6451（395死）

舊金山，3萬1544（328死）

蘇拉諾縣，2萬8410（129死）

蘇諾瑪縣，2萬6306（267死）

馬連縣，1萬零207（146死）

納巴縣，8483（58死）