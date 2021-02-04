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不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站

編譯組／屋崙3日電
屋崙球場被選為加州新大型新冠疫苗接種站。（Getty Images）
屋崙球場被選為加州新大型新冠疫苗接種站。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）與拜登（Joe Biden）政府3日宣布新計畫，灣區屋崙球場（Oakland Coliseum）將成為美國新一批大型社區疫苗接種站之一。

拜登希望在上任100天內，在全美設立100個大型疫苗接種站。這項計畫選中的兩個加州地點是灣區屋崙球場和洛杉磯州大（California State University, Los Angeles）。負責執行的單位是聯邦急難管理局（Federal Emergency Management Agency）和加州緊急服務辦公室（Office of Emergency Services）。

紐森3日上午在屋崙球場外舉行的記者會上說：「屋崙球場被選中的代表意義是，在接種疫苗方面被忽略的社區不會再被忽略。」

紐森表示，這個接種站將從2月16日開始開放給符合資格的民眾接種疫苗，每日將提供6000劑疫苗，這些疫苗是聯邦分發給加州各縣衛生部門、藥房和私人醫療服務單位之外的額外疫苗。聯邦急難管理局會提供資源和人員設立接種站，並協助接種站的各項工作。

紐森說，加州這兩個新接種站將與兩個流動式接種門診配合。流動式接種門診可以改變地點提供服務，以提高缺乏支援地區的接種率。州長辦公室表示，再過幾天，民眾就可以透過加州的MyTurn網站註冊預約在屋崙球場或洛杉磯州大接種疫苗的時間，網址是myturn.ca.gov。

此外，紐森3日也提到，加州的新冠疫情正在顯著改善。他指出，加州每日新增的新冠病例，已經從上個月的6萬例大幅減少為1萬例；過去14天，住院人數減少了30%，加護病房住院人數也減少了22%。過去一周平均單日確診率也從1月7日高峰的14.3%降為6.1%。醫學專家表示，疫情緩解主要是因為假期造成的病例激增已經接近尾聲。

紐森表示，加州過去幾周施打的疫苗數量增加兩倍，從1月初每日施打5萬劑，到現在每日施打15萬劑，過去一周總共施打約100萬劑，已接種疫苗的大部分是醫護人員和75歲以上的民眾，部分地區有多餘的疫苗提供給65歲以上的民眾接種。

專家表示，加州有4000萬人口，必須有3000萬人接種疫苗才能達到群體免疫（herd immunity），進而阻止病毒繼續傳播。截至3日，加州只有380萬人已接種疫苗。

加州州長紐森3日在屋崙球場外舉行記者會，宣布與拜登政府合作的接種站新計畫。（電視...
加州州長紐森3日在屋崙球場外舉行記者會，宣布與拜登政府合作的接種站新計畫。（電視新聞截圖）

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