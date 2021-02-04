3小時只前進7哩 太浩湖大塞車 被滑雪客擠爆

太浩湖地區被滑雪遊客擠爆。(美聯社)

太浩湖已有幾個月時間，沒有出現過交通緩和或人潮減少的情況了。若某個周五有暴風雪，隨後周末人群擁塞情況相當可怕，並是可預期的。

今年，即便是疫情 也沒有減少抵達車子的數量，當地人士甚至表示，疫情讓當地交通更糟，因為較少共乘，且更少公共交通工具。太浩湖遊人眾多已成常態，再也沒有淡季時間。有一名當地居民，準備到阿爾坪草地(Alpine Meadows)滑雪 ，在89號公路行駛原來只需要10分鐘車程，卻花了三小時僅前進七英哩。

氣象預報、媒體、旅遊機構、渡假村甚至警消人員，在周末前發出警告，可能因降雪6英尺的暴風雪而造成交通延誤，但數百萬駕車前來的民眾蜂擁而至。接下來，是整個暴風雨期間，加州公路警察必須在80號州際公路穿梭，疏導因積雪與車輛增加造成的交通擁塞。

在太浩湖各個滑雪點，包括Heavenly滑雪度假村與Northstar等，等待纜車的民眾大排長龍，兩家滑雪勝地都設有預約系統，在疫情期間限制入園人數。即便如此，一些特定地點的纜車路線仍非常繁忙。Vail渡假村發言人惠特曼(Susan Whitman)表示，疫情帶來更多挑戰，例如雪地纜車會將要求不同家庭分開乘坐，還得保持排隊的適當安全距離。

旅客塞車數小時後抵達滑雪地點，停車場通常都早已停滿。太浩湖史科谷(Squaw Valley)阿爾坪草地滑雪度假村發言人赫本(Liesl Hepburn)表示，當車位已滿，汽車 會在滑雪區入口停車轉彎，使得89號公路交通更糟。停車管理問題成為滑雪地點的重點，要防止汽車違規停車、阻塞路肩或停上街道或居民車道。

赫本指出，因為疫情，史科谷滑雪勝地每天售出的滑雪票，比前一年減少70%。同時，疫情改變了滑雪者來到山區的方式，共乘與公共交通減少，大量自駕車湧入。此外，大風暴後，史科谷也努力加強山區道路安全，以使滑雪巡邏更容易，因為滑雪地點人數限制，許多家庭開車到路邊拉雪撬，今天冬天以來，志願者從Spooner Summit一個熱門滑雪撬山區撿了2000磅垃圾。