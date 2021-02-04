校園重啟太慢？金山市府怒告聯合學區

金山市府向學區提起訴訟。圖為舊金山市長布里德與聯合學區學監馬菲斯。（本報檔案照片）

古訓有云「官官相護」，但是在舊金山 的官場，市政府和聯合學區 兩方卻陷入了司法鬥爭。

疫情 之後，舊金山公立學校學生已經幾乎一年沒有重回校園課堂，而是居家上網課。因為學區在校園重啟的時間線安排上，一直沒有給出明確的計畫，所以舊金山市府極度不滿，憤怒提告舊金山聯合學區官方和教育委員會「不作為」，行動緩慢。學區和教委也反駁市府，認為訴訟浪費時間。

2月3日早間，舊金山紀事報獨家披露舊金山市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）將會向舊金山高等法院提起訴訟，要求聯合學區盡快制定開學方案，引爆輿論。

在疫情之後，學生們普遍都在線上上課，不少人認為這樣對於學生的身心發展、社會閱歷等等都會造成很大的負面影響，因此要求安全重啟校園的呼聲一直是政界的話題。

如何讓學童安全回到課堂上課，引起舊金山官場的司法鬥爭。（本報檔案照片）

3日早間10時，舊金山市長布里德（London Breed）與夏雷拉召開發布會，正式宣布這項訴訟。市長和夏雷拉均表示，訴諸法律是別無他選，因為現在最重要的事情就是讓孩子們安全重回課堂。

然而，被告方聯合學區以及教育委員會則立即回擊。學區總監馬菲斯（Vincent Matthews）以及教育委員會主席盧佩思（Gabriela Lopez）在11時召開發布會。馬菲斯形容這個訴訟無聊，浪費時間，並且指出學區一直以來都有計畫在推動課堂重啟。而且他當天早上本身要和衛生官員一起去巡查校園，但是卻被迫召開發布會，暗諷這個訴訟拖慢重啟。盧佩思也表示，這是舊金山「尷尬的一天」。

被問到是否有具體的重啟日期，馬菲斯則無法給出時間表，而是強調疫情變化莫測。

現任學區教委中唯一的華裔林謙悅，在這件事情的處境則非常「兩難」。因為她既是民選的聯合學區教委會委員，代表被告一方，同時也是市長辦公室的教育政策顧問，屬於市府一方。截稿前林謙悅未有回應記者詢問。

此前學區曾經制定了時間表，計畫在1月25日重啟。但是當時疫情嚴峻，同時與教師工會的談判破裂，重啟計畫被腰斬。另一方面，原本學區和市府合作為教師提供大規模檢測，但是後來第三方的合同方因為檢測質量問題而被放棄，於是現在招標過程又要重來。

這個訴訟，也為舊金山聯合學區近來一連串的爭議「火上澆油」。學區早前通過決議，更改全市44所公立學校的名字，包括華盛頓、林肯等，引起全美討論。隨後學區又出台新政，要把原本公立名校洛威爾高中的招生制度改為抽籤，取代原本的看分數擇優錄取，引起亞裔社區反彈。

訴訟目前在法庭程序中，市府一方要求法庭在2月11日之前要求學區準備好重啟校園的相關計畫。