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金山今年新春取消街會 禁止室內聚餐 防詐騙注意三事

記者李晗 / 舊金山報導
金山市府官方要求民眾在農曆新年期間繼續嚴守防疫準則。（視頻截圖）
金山市府官方要求民眾在農曆新年期間繼續嚴守防疫準則。（視頻截圖）

牛年新春就是2月12日（下周五），但是因為疫情仍未結束，因此今年的春節不會有街會等傳統新年活動。舊金山市府也召開發布會，要求民眾繼續嚴守防疫要求，尤其是聚會時都要遵守人數、家庭數量的限制。另外，市府也提醒防止有人利用疫苗和特效藥詐欺。

根據市府最新的規定，室外的宗教、政治聚會已經沒有人數上限的要求。但是市府專員林偉浩表示，這並不是鼓勵大家舉行萬人集會或者是數百人的活動。此外，室外的聚餐，像是在野餐、餐廳的戶外用餐等，目前仍有嚴格的限制，只能是兩個家庭、不得超過六個人的聚會。

至於室內的聚會仍然是禁止的，即不同家庭的成員只能在室外聚會。

舊金山市議員陳詩敏、佩斯金（Aaron Peskin）出席發布會。二人所代表的選區（列治文區與華埠）都有大量的華裔居民，往年的新春也會是非常熱鬧。但是今年則不同以往，不會有街會、遊行、春宴等等的慶祝活動。

佩斯金透露，唯一的一個活動，則會是一個小型的「開幕」儀式，即施工了兩三年的華埠黃顯護（Willie Woo Woo Wong）遊樂場將會正式在2月12日春節當天正式對外開放。屆時會有一個小型的媒體導覽活動。

華埠衛生局的分局長白幹榮（Sunny Pak）也呼籲民眾，過年過節要注意飲食，尤其是有糖尿病的患者，對於高糖分的東西要少吃。

另外，新冠檢測和疫苗接種的活動持續進行中。華埠在2月3日周三當天檢測了大約435人。這也是繼去年年底以來一直在舊金山華埠舉行的檢測活動。至於疫苗的接種，現在流言四起，市府也製作了海報，呼籲民眾不要被騙。

首先，市府強調針對新冠肺炎目前沒有特效藥，所有稱自己是特效藥都可能涉及詐騙。第二，目前在疫苗接種上，沒有人可以花錢提前接種，所以不要輕信花錢買疫苗接種的說法。第三，政府不會就接種疫苗向民眾收費，也不會要求民眾提供社安號碼或者是銀行號碼。

2018年的華埠元宵街會。（本報檔案照片）
2018年的華埠元宵街會。（本報檔案照片）

疫苗 華埠 檢測

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