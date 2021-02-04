灣區3日新增新冠確診1863例 79人死

根據灣區 NBC電視台統計，灣區3日新冠肺炎 單日新增確診病例共1863例，包括聖他克拉拉縣809例，阿拉米達縣298例，康曲柯士達縣209例，聖馬刁縣162例，舊金山 167例，蘇拉諾縣99例，蘇諾瑪縣61例，馬連縣35例，納巴縣23例。

灣區3日新冠肺炎新增79人死亡，包括聖他克拉拉縣55人，阿拉米達縣8人，康曲柯士達縣1人，舊金山4人，蘇拉諾縣5人，蘇諾瑪縣2人，馬連縣1人，納巴縣3人。

截至3日下午5時，灣區累計確診數為37萬7402例，死亡4325例，加州累計確診數為334萬8478例，死亡4萬2483例，全美累計確診數為2655萬2224例，死亡45萬零626例。

以下是灣區各縣3日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬3236（1473死）

阿拉米達縣，7萬4959（999死）

康曲柯士達縣，5萬8021（532死）

聖馬刁縣，3萬6214（395死）

舊金山，3萬1544（328死）

蘇拉諾縣，2萬8290（127死）

蘇諾瑪縣，2萬6250（267死）

馬連縣，1萬零167（146死）

納巴縣，8451（58死）