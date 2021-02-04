我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

灣區3日新增新冠確診1863例 79人死

編譯組／灣區3日電

根據灣區NBC電視台統計，灣區3日新冠肺炎單日新增確診病例共1863例，包括聖他克拉拉縣809例，阿拉米達縣298例，康曲柯士達縣209例，聖馬刁縣162例，舊金山167例，蘇拉諾縣99例，蘇諾瑪縣61例，馬連縣35例，納巴縣23例。

灣區3日新冠肺炎新增79人死亡，包括聖他克拉拉縣55人，阿拉米達縣8人，康曲柯士達縣1人，舊金山4人，蘇拉諾縣5人，蘇諾瑪縣2人，馬連縣1人，納巴縣3人。

截至3日下午5時，灣區累計確診數為37萬7402例，死亡4325例，加州累計確診數為334萬8478例，死亡4萬2483例，全美累計確診數為2655萬2224例，死亡45萬零626例。

以下是灣區各縣3日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬3236（1473死）

阿拉米達縣，7萬4959（999死）

康曲柯士達縣，5萬8021（532死）

聖馬刁縣，3萬6214（395死）

舊金山，3萬1544（328死）

蘇拉諾縣，2萬8290（127死）

蘇諾瑪縣，2萬6250（267死）

馬連縣，1萬零167（146死）

納巴縣，8451（58死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

上一則

NBA／內線告急… 柯瑞空砍38分 勇士輸球

下一則

有組織團夥盜竊 灣區Home Depot損失數百萬

延伸閱讀

阿拉米達縣出現6英國變種病例 灣區首見

阿拉米達縣出現6英國變種病例 灣區首見
疫苗亂象多 灣區凱瑟醫院取消5000接種預約

疫苗亂象多 灣區凱瑟醫院取消5000接種預約
灣區2日新增新冠確診2204例 34死

灣區2日新增新冠確診2204例 34死
聖縣釋疑疫苗 有微燒等副作用「屬正常情況」

聖縣釋疑疫苗 有微燒等副作用「屬正常情況」
灣區9縣新冠疫情 1日新增3192例、50人死亡

灣區9縣新冠疫情 1日新增3192例、50人死亡
灣區9縣新冠疫情 新增3192例、50人死亡

灣區9縣新冠疫情 新增3192例、50人死亡

熱門新聞

新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
加州審計報告表示，約410萬民眾可能需要退還已領取的失業金。（美聯社）

加州失業金遭詐領 410萬人需退還

2021-01-27 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟