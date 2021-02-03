疫苗亂象多 灣區凱瑟醫院取消5000接種預約

凱瑟醫院近日已取消超過5000個新冠疫苗接種預約。（電視新聞截圖）

灣區 65歲以上居民預約接種新冠疫苗 持續受到阻礙，不是預約系統爆滿無法預約，就是預約被無預警取消，亂象叢生。灣區凱瑟醫院（Kaiser Permanente）承認，他們這幾日已取消超過5000個接種預約。

凱瑟醫院表示，由於遲遲沒有收到應該在預訂時間送達的疫苗，他們不得不取消1月29日到1月31日750名南灣75歲以上居民的接種預約，和1月29日到2月5日約4500名65歲到74歲居民的預約。然而，同一時間，聖他克拉拉縣衛生系統卻有約20%的預約空位。

凱瑟在聲明中說：「我們了解取消預約對民眾造成的挫折，我們會與政府合作，盡全力爭取更多疫苗。」

凱瑟表示，他們正在努力為民眾重新預約接種時間，將以75歲以上民眾為優先。凱瑟還指出，凱瑟的會員也可在獲得州政府或縣政府批准的醫療單位接種疫苗。在加州 擁有超過900萬會員的凱瑟表示，到目前為止，他們總共只收到約30萬劑疫苗。

據了解，加州本周將再收到共56萬2825劑輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）疫苗，數量雖然比前一周增加15%，但對人口約四千萬的加州而言幫助十分有限。加州已經要求藍十字（Blue Shield）和凱瑟醫院改善疫苗分發政策，避免再發生已符合資格接種的居民無疫苗可打，但與弱勢群體完全沾不上邊的人搶先接種的情形。

由於新冠疫苗接種現在幾乎都是透過網路系統安排，為了能儘快接種疫苗，熟悉科技或有門路的民眾，知道如何操縱系統取得預約，或以其他方式註冊，解鎖預約系統獲得預約。有些人比較幸運，在部分接種站的解凍疫苗即將過期時，他們恰巧就在這些接種站附近，意外獲得接種機會。

阿拉米達縣目前有9%的預約空位，部分原因是有些符合資格接種疫苗的醫護人員並未接種。灣區其他縣表示，他們的預約空位沒有阿拉米達縣這麼多，因為疫苗數量有限。