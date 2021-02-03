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1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

灣區2日新增新冠確診2204例 34死

編譯組／灣區2日電

根據灣區舊金山紀事報（Chronicle）統計，灣區2日新冠肺炎單日新增確診病例共2204例，包括聖他克拉拉縣463例，阿拉米達縣574例，康曲柯士達縣232例，聖馬刁縣170例，舊金山118例，蘇拉諾縣485例，蘇諾瑪縣81例，馬連縣26例，納巴縣55例。

灣區2日新冠肺炎新增34人死亡，包括聖他克拉拉縣4人，阿拉米達縣9人，康曲柯士達縣2人，聖馬刁縣13人，蘇諾瑪縣5人，馬連縣1人。

截至2日下午5時，灣區累計確診數為37萬5539例，死亡4246例，加州累計確診數為333萬5284例，死亡4萬1816例，全美累計確診數為2643萬零237例，死亡44萬6731例。

以下是灣區各縣2日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬2427（1418死）

阿拉米達縣，7萬4661（991死）

康曲柯士達縣，5萬7812（531死）

聖馬刁縣，3萬6052（395死）

舊金山，3萬1377（324死）

蘇拉諾縣，2萬8191（122死）

蘇諾瑪縣，2萬6189（265死）

馬連縣，1萬零132（145死）

納巴縣，8428（55死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

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