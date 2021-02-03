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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

阿拉米達縣出現6英國變種病例 灣區首見

編譯組／阿拉米達縣2日電
阿拉米達縣證實出現灣區首宗英國變種病毒病例。（Getty Images）
阿拉米達縣證實出現灣區首宗英國變種病毒病例。（Getty Images）

阿拉米達縣2日通報，證實縣內出現六個疑似英國變種新冠病毒病例，這是英國變種病毒灣區出現的第一批病例。

事實上，史丹福大學科學家上周已表示，在灣區發現多個英國變種病毒病例，但拒絕透露病例出現在哪個縣，現在證實為阿拉米達縣。

聯邦疾病預防與控制中心（Centers for Disease Control and Prevention）表示，又名B.117的英國變種病毒已先在加州其他幾個地區出現，大部分位於南加州，截至1日，共發現127例，全美33州共發現541例。

衛生官員表示，英國變種病毒可能已經在美國大量傳播，因為缺乏檢測和基因定序，所以很少被證實。官員認為，隨著各州增加對變種病毒的監測，會有更多病例出現。

阿拉米達縣衛生官員摩斯（Nicholas Moss）表示，現在有愈來愈多實驗室進行病毒基因定序。摩斯指出，變種病毒似乎尚未干擾灣區逐漸減少的病例和住院人數，但他擔心，未來幾個月，變種病毒可能造成另一波疫情的出現。

摩斯說：「無論如何，這些變種病毒不會改變我們努力的方向。我們很感激現在有疫苗可打，但是，我們應該為未來病例可能再次激增做好準備。」

摩斯表示，當局正在調查阿拉米達縣發現的六個變種病毒病例，目前還不清楚這幾名病患最近是否曾出國旅遊，但他相信，他們應該都是在灣區感染的。

摩斯還說，阿拉米達縣也已發現本月初在加州其他地區出現的另一種變種病毒B.1.429，但尚未發現南非或巴西變種病毒，他擔心，南非或巴西變種病毒可能具有躲避疫苗作用的能力。

變種病毒 英國 灣區

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