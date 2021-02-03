金山治安惡 市長、檢警承諾改善「起訴嫌犯多項重罪 」

布里德、史考特和博徹思均強調暴力行為在舊金山不被容忍。（市府記者會視頻截圖）

圍繞近期兩宗針對高齡長者的命案，舊金山 市長布里德（London Breed）、警察局長史考特（Bill Scott）、地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）於2月2日召開聯合記者會，承諾將讓犯罪者為自己的行為負責。

1月28日上午8時30分左右，84歲的泰國移民拉塔納帕克迪（Vicha Ratanapakdee）在自家車庫門外，被來自德利市的19歲非裔 嫌犯沃特森（Antoine Watson）猛衝撞倒在地，傷勢過重不治。沃特森跟女性同夥Maylasia Goo被捕。

同一天，76歲的金山知名私家偵探帕拉迪諾（Jack Palladino）在住家門口，遭歹徒搶奪相機。帕拉迪諾在拉扯間摔倒，頭部撞擊路面造成大出血而昏迷。他被送醫後再未醒過來。家人於1月31日決定拔除他的呼吸機。本案嫌犯托馬斯（Lawrence Thomas ）和弗盧努瓦（Tyjone Flournoy）被捕。

市長布里德承認，舊金山的暴力犯罪 案件有所上升，誓言要解決暴力犯罪問題。她提到自己在公共住房中長大的童年，那時，她生活在對街頭槍擊案的恐懼中。她對上述兩宗命案感到憤怒，特別是向帕拉迪諾的家人表示哀悼。

布里德強調，任何犯罪者都將「在法律的最大範圍內承擔責任」，特別是那些對長者或兒童使用暴力的人。她說：「警方和地方檢察長都會追究你的責任，會有後果的。讓我們現在就消除在舊金山犯罪沒有後果的神話。」

博徹思說：「我知道最近的悲劇和暴力案件讓舊金山的許多人，特別是最脆弱的長者感到不安全。我們今天在這裡告訴你們，我們將追究那些犯下這些可怕罪行的人的責任。起訴暴力犯罪，一直是我的首要任務。」

地方檢察長辦公室對直接導致拉塔納帕克迪死亡的嫌犯沃特森已提出起訴，指控他謀殺和虐待長者並致人死亡罪，並要求拘留沃特森。

對帕拉迪諾之死，該辦公室已指控嫌犯托馬斯和弗盧努瓦多項重罪。一旦驗屍官對死因作出結論，地方檢察長辦公室將正式指控兩人謀殺罪。地方檢察長辦公室還指控兩人犯有搶劫未遂、綁架並實施搶劫、使用致命武器襲擊等多項罪行。

警局長史考特指出：「拉塔納帕克迪和帕拉迪諾都是長者，都是光天化日之下無緣無故的遇襲，這種可怕的暴力行為在社區沒有立足之地。」

史考特還談到，去年7月4日，6歲非裔男童揚格（Jace Young）在灣景區觀看煙花時遭槍擊致死案，上個月警方宣佈懸賞10萬元，目前一名18歲少年被捕。

加州眾議員邱信福（David Chiu）說：「任何暴力行為在舊金山都沒有立足之地。我要感謝執法部門迅速查明並逮捕嫌犯。作為一名前刑事檢察官，我相信犯罪者必須對自己的罪行負責。」