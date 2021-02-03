憂屋崙華埠治安 商戶捐款組義工隊巡邏

屋崙華埠治安堪憂。商戶自發組織的義工巡邏隊，預計在6日集結，進行首次巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 最近治安情況堪憂，商戶決定自發組建義工巡邏隊，到2日晚上，已經有15人報名參加。義工已收到捐款2400元，後續還會有更多捐款進來，當晚的捐款人數已經有50個商戶。款項將為義工採購保安服裝、哨子等設備，以備巡邏時使用。預計義工會在6日（周六）中午在富興中心集合，進行第一次試點巡邏，也將規畫巡邏路線和安全注意事項。

代收捐款的義工巡邏隊成員、華埠中醫師鄺偉2日表示，看到華埠商戶們紛紛獻愛心捐款，覺得特別感動，也體會到華埠商戶團結一心、眾志成城保護家園的精神。當天早上，他已經訂購了25套保安服裝，一些哨子和胡椒噴霧，供義工巡邏使用。義工會在周六見面，也將進行初步的培訓，試著走一走華埠街區。

屋崙華埠罪案頻發。警方開始增加警力。2日下午一度有8輛警車現身華埠街道。（記者劉先進／攝影）

鄺偉表示，華埠商戶們也在建議，購置設備之後，多餘的錢會請人設計印刷海報，貼在每一家商戶的門口，海報內容重點強調警民合作、安全報警小知識等。

商戶們強調，此次的義工巡邏沒有帶頭組織的商家，是自發短期新年活動，大家步行鍛煉身體。也建議不要與任何人發生衝突，遇到事情幫忙報警求助。希望招募24個義工，4到5人一隊，一周每天三隊，每次兩小時。在搶劫突發的時間段巡邏，分別是，上午10時到中午12時，中午12時30分到下午2時30分，下午3時到5時。

因為新冠疫情，市府財政赤字缺口為6200萬，警局和消防局一度傳出要削減3000萬預算。警局也逐步撤掉全市步行巡警，華埠首當其衝。在過去兩周，至少有20起搶劫，本報曾多次獨家報導。多家媒體跟進後，屋崙警局終於有所行動，在1日安排至少2輛巡邏警車。

2日下午3時許，華埠10街和Webster街道數個街區的警車數量，一度達到8輛，且不斷在附近巡邏。

鄺偉表示，之前沒有巡警，市民走在路上都慌張。有了警察後，感覺安定不少。

華埠Webster街的一家出售佛品的商店，在1月30日發生駭人聽聞的搶劫。3名非裔 女性，試圖搶走年桔，被店家制止後，甚至試圖開車撞人。商戶林子勤（Kenneth Lam）的太太急中生智拉了他一把，才堪堪避過車子，驚險之極。

林子勤表示，警方一直在努力工作，數次抓獲搶劫領錢的非裔劫匪。無奈監獄 擔心劫匪有病毒，不敢接受，通常很快釋放。他希望監獄、阿縣地檢長等司法機構通力合作，將罪犯繩之以法，才能產生震懾作用。