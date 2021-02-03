聖縣釋疑疫苗 有微燒等副作用「屬正常情況」

符合資格的民眾已經陸續接種疫苗。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情嚴峻，所幸疫苗 逐漸上市並且開始分批次施打，但也有不少民眾對於疫苗有所疑慮。聖他克拉拉縣府公布一系列關於新冠疫苗的常見問題，希望民眾能更了解新冠病毒與疫苗。

聖他克拉拉縣府公共衛生局指出，有些民眾擔心新冠肺炎疫苗會讓接種者「得到」新冠肺炎，但事實上，目前所有的疫苗，都不含活的新冠病毒，因此「疫苗不會讓你得到新冠肺炎」。另外也有人擔心，疫苗會不會讓接種者在後來檢測 時，呈現「陽性反應」？事實上也不會，疫苗並不會讓接種者檢測為新冠病毒陽性。

聖縣衛生局也表示，接種疫苗之後，確實可能有一些副作用，包括疼痛、腫脹或者接種部位紅腫等現象，相當正常。有些人還會出現短暫的輕微發燒、無力、頭痛，或者畏寒等現象，「這些都是正常情況，代表你的身體在準備針對病毒啟動保護。」

另外，目前依照聖他克拉拉縣的疫苗接種排程，現階段是給醫護人員，或是年滿65歲以上、居住在聖他克拉拉縣的民眾，或者65歲以上在聖他克拉拉縣立醫療中心醫院暨診所 (Santa Clara Valley Medical Center Hospitals and Clinics) 接受初級保健醫生照護者施打。如果不符合資格，即使預約前往，也無法在排定的時間接種疫苗。

聖他克拉拉縣府也提醒，在接種疫苗的現場，工作人員會要求接種者簽署宣誓證明，以確保符合標準。民眾也需要攜帶符合資格施打的證據，例如附有照片的身份證件（對65歲以上人士應有出生日期在該證件上）、工作識別證、薪資單，或工作單位出示的證明文件。

聖他克拉拉縣府指出，如果民眾是屬於凱瑟醫院，或是巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）的患者，必須通過他們的系統安排疫苗預約。如果是聖他克拉拉縣的合格居民，並且沒有從凱瑟醫院，或是巴洛阿圖醫療基金會醫療保健系統中獲得照護，也不在聖他克拉拉縣立醫療中心醫院暨診所獲得初級照護，則可以前去聖縣安排接種的程序。詳情可上網：sccfreevax.org。