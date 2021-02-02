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罷免紐森成案 逼近特別選舉門檻

記者黃少華／沙加緬度報導
州長紐森自去年3月份以來一直堅持通過線上記者會方式發布新冠疫情信息。（州長辦公室直播視頻截圖）
州長紐森自去年3月份以來一直堅持通過線上記者會方式發布新冠疫情信息。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州民主黨的鐵票倉。在過往的選舉中，民主黨人往往能輕鬆贏得總統參選人、州府主要公職和絕大多數的聯邦國會議員席次。然而，由於防疫政策搖擺不定，加上右翼勢力強力反撲，使得罷免州長紐森（Gavin Newsom）成案，並逐漸接近特別選舉的門檻。

罷免案需要3月17日前收集150萬個選民簽名，目前，組織者已經收集到了130萬個選民簽名，可望輕鬆突破150萬這個門檻。不過，為了避免部分簽名可能在審查過程中被認為不合格的風險，組織者可能需要200萬個以上的簽名。

組織者提交的簽名當中，一旦有150萬個以上獲審查合格，全加州範圍內的審查程序將啟動，然後在60至80天內舉行特別選舉。選票上會出現兩個問題：一是紐森是否應該被罷免；二是如果紐森被罷免，可能的替代者是誰。

罷免紐森行動始於2020年初。當時，一群加州居民組織起「加州愛國者聯盟」，並獲准徵集選民簽名。隨後，一些顧問和團體加入了這一聯盟，帶來了170萬元的捐資。

組織者和一些共和黨人說，紐森放緩新冠疫苗發放、上任州長兩年來遊民人數激增、失業救濟欺詐氾濫，使他們感到憤怒。

他們還指出，去年11月居家避疫時，紐森前往納巴高檔米其林三星餐廳「法國洗衣房」參加派對和室內用餐，明顯是說一套做一套。此事曝光前的幾周，組織者收集到73萬6474個選民簽名，此事曝光後的十多天時間就迅速增加了55萬個簽名。

作為罷免紐森行動發起人的退休警長希特利（Orrin Heatlie）說：「在危機時刻，人們需要强有力、堅實的領導人。而這位州長（紐森）並沒有這樣做。公眾對他的領導能力也失去了信心。」

紐森最初因發布了全美第一個「居家令」而受到讚揚。不過，他宣布本月取消了第二個居家令，理由是加護病房（ICU）的床位空置率增加以及新冠病毒檢測呈陽性比率降低。當被問及他這樣做是否為了應對罷免行動帶來的政治壓力時，紐森認為這「完全是胡說八道」。

罷免紐森運動的聯合創始人內特（Mike Netter）聲稱，有大約30萬民主黨人簽名支持。

然而，副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）的競選經理梅德爾（Kate Maeder）認為，沒有任何民主黨人會在特別罷免選舉中投票支持罷免紐森。因為紐森在加州民主黨仍然有很高的支持率。最新民調顯示，紐森的最新支持率為58%。如果這一數據誤差不大，罷免紐森的特別選舉投票將以失敗告終。

梅德爾批評，紐森的反對者正試圖利用「新冠疫情大流行和經濟危機為自己謀取政治利益」，加州的疫情加重，責任在前川普政府，使得加州獲得的疫苗落後其他州。

加州 民主黨 疫情

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