舊金山米慎區首個社區接種站 位於24街夾Capp街 初期每天提供120劑

米慎街24街接種站在運營初期每天提供120劑新冠疫苗接種服務。（圖片取自市長推特）

舊金山 市府於2月1日宣布，啟動米慎區（Mission）第一個社區「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫苗 接種站。地點位於24街夾Capp街的這個接種站，由市府與Unidos en Salud/United in Health、舊金山加大（UCSF）和西裔工作組合作運營。

當天上午，加州 參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市長布里德（London Breed）、第九區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）、公共衛生局長考法克斯（Grant Colfax）等前往參觀首日的運營情況。

位於米慎區24街的社區疫苗接種站，是市府更廣泛疫苗分發網絡的一個關鍵部分。這一網絡還包括大量疫苗接種網點、社區診所、藥房合作夥伴和移動疫苗接種團隊。

多名本地官員參觀米慎區24街接種站首日的運營情況。（圖片由市長辦公室提供）

布里德說：「COVID-19對西裔社區產生了不成比例的影響，這就是為什麼如此重要，我們將這些疫苗直接帶到遭受如此嚴重打擊的社區。一旦供應量新增，我們準備在舊金山每天接種1萬劑疫苗，通過大量疫苗接種網點，以及一系列社區網點，可以方便地進入我們在整個都市的不同社區。」

米慎區24街的新冠疫苗接種站只能向成功預約的人士提供接種服務。在運營的初始階段，社區衛生工作者和65歲以上的本地社區居民（包括未投保的弱勢群體），將可以通過Unidos en Salud/United in Health完成預約。

這一新冠疫苗接種站的初始容量為每天120劑疫苗接種。當疫苗供應量增加時，這一接種站可能會擴大到每天200至400劑疫苗接種。

1月22日，市府啟動了舊金山市立大學新冠疫苗接種站。這是舊金山第一個大規模的新冠疫苗接種站。當供應量增加時，每天將為多達3000人提供接種服務。隨著疫苗供應的新增，舊金山市立大學、馬士孔尼會議中心和灣景區SF農產品市場等網點，將能够容納每天超過1萬次的疫苗接種。

舊金山公共衛生局及社區合作夥伴繼續通過西增區、華埠、灣景區、外日落區和波特羅崗（Potrero Hill）的社區診所為人們接種新冠疫苗。市府表示，正在努力將社區疫苗接種站擴大到灣景區、外米慎區、訪谷區和其它新冠病毒感染率最高且獲得醫療服務機會有限的社區。此外，市府與Safeway藥房合作，將新冠疫苗分發到各個社區。

任何在舊金山工作或生活的人士，只要有資格在舊金山接種新冠疫苗，就可以登記領取接種通知。網址：SF.gov/vaccinenotify。市府將繼續定期向公眾提供有關舊金山新冠疫苗的最新資訊。網址：SF.gov/covidvaccine。