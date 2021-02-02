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紐森重開學校受阻 教師工會抗拒：老師重返前須先接種疫苗

編譯組／灣區1日電
加州600萬名公校學生遠程學習即將屆滿一周年，但紐森與教師工會為是否重啟學校各持己見 。(美聯社)
加州600萬名公校學生遠程學習即將屆滿一周年，但紐森與教師工會為是否重啟學校各持己見 。(美聯社)

加州重啟學校的努力令人沮喪，家長與行為專家表示，許多學童感到無助或憂鬱，需要重返教室改善心理健康，州長紐森更努力推動學校重開。不過，教師工會表示，不會讓教師成員回到不安全的環境，要求所有老師返回教室之前，須先接種疫苗

儘管德州、佛羅里達與紐約州已恢復部分教室授課，自3月以來，加州1萬所公立學校大部分仍關閉。隨著加州600萬名公校學生遠程學習即將屆滿一周年，家長傾力協助孩子脫離孤立和長時間觀看螢幕的情況。

美國疾病防治中心最近研究發現，當採取適當措施，包括戴口罩、保持距離與適當通風，幾乎沒有證據顯示感染會在學校傳播。像美國其他地方一樣，許多負擔得起的加州家庭會選擇私校，放棄公校。紐森表示，他將不會強迫公立學校重啟，而是以獎勵方式，提出一項20億元計畫。但此計畫遭到學區總監、工會與立法人士批評。他在與加州學校行政人員協會視訊會議時說，若等待完美時刻才重啟，可能無法實現。

紐森於12月30日提出的計畫包括提供額外經費進行新冠測試，以及學校重啟時所需的其他安全措施。2月中旬讓低年級學生返校的小學，比晚開放的學校能獲更多經費，沒有提出重啟申請的學校，則無法獲取經費。但是，這項名為「所有人的安全學校」(Safe Schools for All)並未替初中與高中設定時間表，而小學提交重啟學校計畫以申請經費的截止日期為2月1日。

紐森直言表示，他願意進行談判，但對於工會的對所有教師在學校重啟前接種疫苗等特定要求，由於疫苗短缺，相關要求並不符合現實狀況。他說，若每人都必須接種，事實是加州將不會有面對面授課發生。

針對紐森說法，加州教師工會再次發信批評他的計畫。工會指出，病毒仍在肆虐且沒有時間表，不能就隨便選擇一個日期，期待按一個按鈕就重啟學校面對面教學。許多大型學區，包括洛杉磯、聖地牙哥與舊金山等學區，皆認為計畫規定和時程不切實際。

學校重啟計畫內容包括每日新確診率降至每10萬人僅有25例，目前加州大部分地區仍無法達到這個標準。聖地牙哥聯合學區總監巴瑞拉(Ricard Barrera)表示，學區不需要財務獎勵重啟，需要的是安全，2月中旬根本無法達到低確診率要求。此外，計畫要求師生新冠測試，學校雖支持但認為可能無法負擔。回應有關新冠測試需求，加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）1日提出向州參議會爭取更多教育經費，協助學校新冠測試以助重啟。

加州 學區 疫苗

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