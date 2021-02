調查報告：聖昆汀監獄爆發疫情 加州懲教廳要負責

調查報告指出,聖昆汀監獄新冠疫情是加州懲教廳的草率決定造成的。(Getty Images)

加州 一監督單位發表調查報表示,聖昆汀州立監獄 (San Quentin Prison)和柯克蘭州立監獄(Corcoran Prison)去年爆發災難性新冠疫情,是加州監獄系統官員在疫情嚴重之際草率轉移囚犯造成的,是人為的失誤。

監察長辦公室(Office of the Inspector General)1日發表一份長達69頁的調查報告,報告直言,去年春季和夏季從奇諾男子監獄(California Institution for Men in Chino)轉移囚犯到聖昆汀監獄是一個「大錯特錯的決定」,「威脅了成千上萬受刑人和監獄員工的健康和生命」。

調查發現,監獄員工當時能倚賴的只有過時及不充足的新冠檢測結果,同時,官員也施壓要求盡快轉移囚犯,忽視職員提出的憂慮,奇諾監獄醫療長官甚至「明確下令不得在轉移前一天再對囚犯進行檢測」。然而,至少兩名奇諾囚犯下車進入聖昆汀監獄前,就已出現明顯的新冠肺炎 症狀。

根據加州懲教廳(California Department of Corrections and Rehabilitation)公布的數據,聖昆汀監獄有28人死於新冠肺炎,超過2000人確診,占監獄總人口三分之二。

監察長衛斯理(Roy Wesley)在報告附上信件說:「囚犯轉移後沒多久,兩所監獄就得知部分囚犯檢測結果呈陽性,但並未進行必要的接觸追蹤調查。根據聖昆汀的說法,當時病例急速增加,無法進行接觸追蹤。」

不過,調查報告公布後,加州懲教廳發言人和加州懲教廳醫療服務局(California Correctional Health Care Services)發表共同聲明說:「我們感謝監察長辦公室發表這份報告。我們想指出,去年5月,有許多原因造成必須將有高健康風險的受刑人從奇諾男子監獄移出,這些原因在報告中並沒有反映出來。」

「這次轉移的目的是為了減輕新冠肺炎對奇諾男子監獄病患的可能傷害,是經過深思熟慮,利用2020年5月的新冠科學資訊進行風險分析後做出的決定。我們承認在轉移過程中犯下一些錯誤,但加州懲教廳和加州懲教廳醫療服務局已經對轉移病人的工作做出了適當改變。」

聖昆汀監獄疫情事件的嚴重程度讓加州參議會展開調查,也導致產生多起訴訟。上周末,呼籲釋放受刑人的人士才組成車隊,在海灣大橋上舉行抗議活動,要求加州州長紐森(Gavin Newsom)聽從衛生官員的建議,釋放加州數千名受刑人。

加州懲教廳數據顯示,儘管聖昆汀監獄的新冠確診率從去年中就開始大幅下降,但整個加州監獄系統現在仍然有超過2200個現有確診病例,而死於新冠肺炎的人數已將近200人。