唯一華裔教委成員 林謙悅反對洛威爾高中改革方案

林謙悅透露自己將反對現行的洛威爾高中改革方案。（本報檔案照片）

舊金山聯合學區 的教育委員會，將決定洛威爾高中（Lowell High）招生 制度改革。目前委員會上只有一位華裔 成員，即在去年11月選舉中高票連任的林謙悅（Jenny Lam）。

對於周二即將付諸表決的招生改革，她也罕見在周末期間提前表態，透露自己將投下反對票。林謙悅表示，任何類似這樣重大的改革決定，都應該有一個全盤考慮的計畫，包括聆聽家長、學生的意見。

「我無法支持現在的這個方案，」她說。

去年10月，教委會首次表決暫時改革洛威爾招生一年方案的時候，林謙悅是投下贊成票，即支持了洛威爾高中的招生改革試行一年，從按照分數高低擇優錄取，改為隨機抽籤形式。但是當時的改革方案只是一年，即面對2021年入學的這一屆學生執行改革方案。當時10月，林謙悅面對連任的壓力，對於改革方案提出修訂，要求決策過程加入更多社區諮詢，但是遭到委員同事的否決。

而這一次，林謙悅反對了永久的改革方案。她說，必須要承認在洛威爾高中內，對於非洲裔、西語裔的種族歧視問題，這個問題在學區內也存在多時，的確需要拿出來討論。另外幾位教育委員提出的改革方案，林謙悅認為這樣的推進沒有做到足夠的社區諮詢。

而現在，她強調，在疫情期間，更應該關注在重啟（reopen）校園，讓學生能夠恢復學習這些議題上。她指出，現在更要討論如何讓學生安全回歸校園，或者改善在線學習，減少不平等，以及搭建社區學習中心等等的話題。

作為唯一的一個華裔教委，林謙悅指出，自己了解到很多家長都認為和學區之間的聯繫不夠，感到「區隔」（disconnected）。她會加強與華裔移民家庭之間的對話。