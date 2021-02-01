紐森接死亡威脅 妻子女也遭恐嚇

加州州長紐森接死亡威脅，當局已展開調查。（美聯社）

由於針對加州 州長紐森（Gavin Newsom）、紐森家人、他創辦的酒莊、商店和其他事業的死亡和暴力威脅不斷升級，執法當局已展開調查。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）獲得的威脅性語音郵件和電子郵件包含對紐森有形的侮辱性言語、對紐森妻子的性暴力威脅，並提及紐森子女。其中一封郵件還表示將放火燒毀紐森PlumpJack集團的一個酒莊。

紐森緊急服務辦公室發言人佛格森（Brian Ferguson）表示，他無法回答關於威脅的具體問題，但證實執法單位已經展開調查。

佛格森發表聲明說：「我們的確知道有這些威脅存在。相關的地方、州或聯邦執法單位，對任何向民選官員發出的威脅，包括公共或私人財產，都會非常重視，並嚴密監視。」

民主黨的紐森因為對新冠疫情 採取嚴格的限制，引起憤怒的政治宿敵對他展開罷免行動。紐森因為去年初頒布全美第一個居家避疫令（stay-at-home order）廣受好評。但後續頒布關閉學校和商業的命令，以及大量失業金遭詐領的醜聞，讓民怨加深。

網路還傳出，紐森發放加州收到的疫情紓困金 給自己創辦的PlumpJack集團。事實上，PlumpJack集團收到的280萬元「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program）紓困金是來自聯邦，並非加州。

為避免利益衝突，紐森當選州長後，將名下所有事業放入保密信託（blind trust。，因此他在法律上不能參與事業的日常營運或買賣決策。