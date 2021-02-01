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金山名校洛威爾招生改為「永久抽籤」被批針對華人

記者李晗╱舊金山報導
洛威爾高中位於日落區南面，是舊金山公立名校，校內華裔眾多。（記者李晗 / 攝影）
洛威爾高中位於日落區南面，是舊金山公立名校，校內華裔眾多。（記者李晗 / 攝影）

盛傳多時的舊金山公立高中名校洛威爾高中（Lowell High）的招生制度改革，最終露出「真容」。原本僅僅只是為期一年的改革，變為永久改革。

洛威爾高中是灣區名校，校內華裔學生眾多。原本該校招生制度是按照申請人的分數高低擇優錄取。但是在最新的改革方案之下，洛威爾的招生制度將永久改為抽籤制度，與學區內的其他公立學校的招生制度一致。

改革方案料將在華裔社區內掀起巨浪。因為洛威爾一直以來按照分數招生的制度之下，亞裔學生因為分數高而脫穎而出，成為了校內的大多數。據悉目前洛威爾的學生人數中，亞裔佔比過半，而非裔、西語裔的佔比則非常低。

所以一直以來，學區內和社區都有呼聲要增加學校的多元化。洛威爾的校園文化中，本身也存在針對非裔、西語裔的種族歧視的爭議。在改革方案中，也提及加州法律要求「高需求」（high-demand）的學校需要採用隨機的方式，而不是採用學習成績或者是體育成績。

「因此，如果學區回到原來的方式，使用學習成績作為洛威爾的招生標準，那麼將違背州法。」改革方案中表示。

2020年10月，洛威爾的改革方案引起示威。（記者李晗 / 攝影）
2020年10月，洛威爾的改革方案引起示威。（記者李晗 / 攝影）

去年因為疫情，導致學生的成績只有通過和不通過，沒有A、B、C、D不同等級高低之分，所以洛威爾高中已經「試行」改革一年，嘗試抽籤制度。當時改革方案已經引起巨大爭議，眾多學生家長，包括華裔民主黨協進會（CADC）也有參與組織示威。但當時學區和教委強調只是改革一年，如今則計畫永久改革。

此前有參與示威的協進會副主席招霞認為，現在舊金山的教育委員會「獨斷專權」與「一意孤行」，不聽取廣大社區的意見。她也認為，在洛威爾高中改革一事上，教委會把它「政治化」，而且感覺像是針對華人。

學區教育委員會料將在下周二（2月2日）對於改革作出表決，七人形成的教育委員之中，已經有四人連署起草了改革方案，因此這個改革也料將會通過。

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