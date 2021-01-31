我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

警方追查多年 抽絲剝繭建功 性侵未成年少女慣犯落網

記者黃少華／紅木城報導
弗里曼被控多項性侵未成年少女的相關罪名。（圖片由聖馬刁縣縣警長辦公室提供）
弗里曼被控多項性侵未成年少女的相關罪名。（圖片由聖馬刁縣縣警長辦公室提供）

聖馬刁縣縣警長辦公室1月29日宣布，多年來性侵過不少未成年少女的30歲男性慣犯弗里曼（Kaylan Freeman），於1月28日在位於半月灣附近縣屬地的家中被警方逮捕。

縣警長辦公室表示，自2012年以來，警方一直在調查愈發增多的14歲以下未成年少女遭性侵的案件。經過長年累月的資料蒐集後，結果逮到了弗里曼。

談到成功逮捕弗里曼的關鍵，縣警長辦公室稱，直到本月，探員從一名指認弗里曼的證人那裡得到破案線索，弗里曼的身分才為人所知。

縣警長辦公室發言人說，弗里曼的犯罪手法是通過社交媒體應用程式聯繫受害人並與她們見面，然後實施各種形式的性侵。

弗里曼面臨强姦、綁架並意圖强姦、強迫猥褻14歲以下兒童、與14歲以下兒童口交、跟蹤等多項罪名的指控。

縣警長辦公室認為，偵辦此案的探員相信，可能還有更多的受害者尚未站出來。

任何人如有關於嫌犯的更多資訊，請致電（650）363-4051或發送電郵至[email protected]聯繫探員Currie。公眾還可致電（650）363-4062或發送電郵至[email protected]聯繫探員Piper。

性侵

上一則

灣區出現2種可怕變種病毒 傳播力更快、更有殺傷力

下一則

金山市長專欄／每日接種1萬人 金山作好準備

延伸閱讀

貧父母19萬賣么女抵債 8歲長女還遭債主性侵

貧父母19萬賣么女抵債 8歲長女還遭債主性侵
新州女子監獄爆虐囚、性侵醜聞 州長下令調查

新州女子監獄爆虐囚、性侵醜聞 州長下令調查
MLB／工具人張育成 可望卡位大聯盟

MLB／工具人張育成 可望卡位大聯盟
南加鑽石吧涉嫌性侵男被捕

南加鑽石吧涉嫌性侵男被捕
舊金山華埠牧師性侵男童 紀錄片曝光陳年史…

舊金山華埠牧師性侵男童 紀錄片曝光陳年史…
退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇