警方追查多年 抽絲剝繭建功 性侵未成年少女慣犯落網

弗里曼被控多項性侵未成年少女的相關罪名。（圖片由聖馬刁縣縣警長辦公室提供）

聖馬刁縣縣警長辦公室1月29日宣布，多年來性侵 過不少未成年少女的30歲男性慣犯弗里曼（Kaylan Freeman），於1月28日在位於半月灣附近縣屬地的家中被警方逮捕。

縣警長辦公室表示，自2012年以來，警方一直在調查愈發增多的14歲以下未成年少女遭性侵的案件。經過長年累月的資料蒐集後，結果逮到了弗里曼。

談到成功逮捕弗里曼的關鍵，縣警長辦公室稱，直到本月，探員從一名指認弗里曼的證人那裡得到破案線索，弗里曼的身分才為人所知。

縣警長辦公室發言人說，弗里曼的犯罪手法是通過社交媒體應用程式聯繫受害人並與她們見面，然後實施各種形式的性侵。

弗里曼面臨强姦、綁架並意圖强姦、強迫猥褻14歲以下兒童、與14歲以下兒童口交、跟蹤等多項罪名的指控。

縣警長辦公室認為，偵辦此案的探員相信，可能還有更多的受害者尚未站出來。

任何人如有關於嫌犯的更多資訊，請致電（650）363-4051或發送電郵至[email protected]聯繫探員Currie。公眾還可致電（650）363-4062或發送電郵至[email protected]聯繫探員Piper。