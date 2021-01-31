少了湯普森亂了譜 勇士痛定思痛打出新氣象

柯瑞（中）進攻真實正負值高達7.66，為聯盟榜首。（美聯社）

2019年夢碎總冠軍賽、錯失三連霸，去年又無緣季後賽。金州勇士 本賽季整裝待發，本想等湯普森傷愈回歸後，再次向總冠軍賽衝擊。

不料，湯普森開賽前訓練跟腱撕裂。勇士管理層繼續豪賭，趕緊利用交易特例簽下胡巴（Kelly Oubre, Jr.），奢侈稅從6600萬暴漲到1.34億。希望利用好柯瑞 的生涯巔峰期，搏得更好戰績。開賽初期，勇士客場四連賽，格林休戰，開賽兩場先後26分輸給布魯克林籃網，39分不敵東區豪強密爾瓦基公鹿。一時之間，輿論洶洶，勇士面臨金州王朝後的最大批評。

好在勇士準絕殺公牛，12月29日又末節狂砍17分，客場拿下底特律活塞，站穩腳跟。之後柯瑞拿下生涯最高62分，狂勝拓荒者，球隊又先後逆轉洛杉磯 快艇、衛冕冠軍洛杉磯湖人。勇士戰績逐漸回暖，目前10勝9負，排名西區第九，有很大希望衝擊季後賽。

本賽季從開賽到現在，勇士克服陣容進攻短板，靠防守立足，漸入佳境。

★陣容天生短板 投得多而不準

沒有無球大神湯普森，勇士陣容的進攻有先天缺陷。賽季至今，百回合進攻效率107.6分，僅僅為聯盟第23位。場均三分出手第八，命中率僅20%，可謂投得多而不准。

在前面16場比賽中，勇士的首發是柯瑞、格林、維金斯( Andrew Wiggins )、胡巴和新秀懷斯曼( James Wiseman )，最近3場中鋒首發變成魯尼（Kevon Looney）。柯瑞兼具有球和無球能力，投射是聯盟頂級。根據ESPN的數據，柯瑞的進攻真實正負值高達7.66，為聯盟榜首。但勇士其他人，則一言難盡。

維金斯的三分手感，此前一直被人詬病，本賽季三分和有效命中率（綜合三分、兩分和罰球）均為生涯最高，但是否能穩定保持，有待觀察。中鋒懷斯曼投射能力不穩定，魯尼則沒有太多主動進攻慾望。

格林和胡巴，在場上是拖投射空間的球員。在場均20分鐘以上的385個球員中，這兩人的三分命中率分別排在347和351，幾乎是墊底。而排在倒數的位置上，多數是大個子中鋒，很多人不出手投三分。

★進攻「便秘」 贏球多靠柯瑞

格林是最讓人難以評價的球員。當柯瑞遭遇包夾時，他能接球在中圈附近發牌助攻，還可以給柯瑞做掩護投籃。在快攻中也會傳底角投射，場均助攻6.7次，全隊最高。但目前格林自身的進攻能力已降到生涯低谷。場均得分4.9分，為打首發以來最低。三分球命中率22.6%，是新秀賽季後的最低。比較一下，全聯盟球員三分平均命中率為36.5%。格林的準星差得離譜。

因為投不準，格林也有自知之明，減少場均出手次數，每場出手2.1次，為近8個賽季最少。格林和胡巴投不准，對手肯定放空他們，去包夾柯瑞，柯瑞面臨的防守壓力頗大。比如，格林本賽季有37.2%的投籃，防守人在6呎開外，相當於大空位。

進攻便秘，勇士賽季依靠得分贏球，多數是面對內線防守腳步慢、整體防守質量一般的對手，尤其是柯瑞需要手感爆棚。賽季狂勝沙加緬度國王，兩次輕取明尼蘇達灰狼，對手防守一般。贏了聖安東尼奧馬刺，則是對方內線護框能力薄弱，被懷斯曼予取予求。

在3日晚，柯瑞就瘋狂爆發，首節21分，全場31中18，三分16中8，砍下生涯最高的62分5籃板4助攻，率隊輕取拓荒者。

★格林和維金斯 兩大防守王牌

對位強敵時，勇士進攻端不能懲罰對手，就只能著眼於防守端，尤其是小個無限換防。目前勇士百回合防守效率17，為聯盟中游。最近10場的防守效率更是排名第九位。這其中，兩大防守王牌格林和維金斯的作用舉足輕重。

格林有從1號位到5號位的無差別防守能力，場上指揮防守站位，有時會果斷放棄某個攻擊手，來進行協防和夾擊。維金斯也利用自己的長臂和運動能力封死對手。比如，他防守快艇進攻王牌雷納德（Kawhi Leonard），兩場比賽讓他12中2。勇士主場第二次面對快艇，甚至逆轉22分取勝。

他的蓋帽嗅覺奇佳，總蓋帽數為28個，排名第七，且是前七排名中唯一的非大個子球員。

★果斷調整首發 戰績立竿見影

防守提升，戰績漸入佳境的另一個原因，就是球隊調整陣容。

首發16場後，勇士發現首發陣容（格林、柯瑞、維金斯、胡巴和懷斯曼）在攻防兩端存在大問題。根據NBA官網當時的統計，開賽以來，在打了超過100分鐘以上的16套首發陣容中，勇士的這個五人組合，百回合進攻效率倒數第一，防守效率倒數第四，百回合淨輸20.3分，也為全聯盟最差。

在慘敗給猶他爵士後，教頭柯爾就表示，會考慮作出陣容調整。隨後三場，將懷斯曼放到替補席，讓老將魯尼先發。

大勝明尼蘇達灰狼後，教柯爾表示，魯尼表現穩健，一直在做出正確的掩護、傳球和卡位，有的人看得到，有人看不到。當他在場上時，讓球隊連成了一個整體。他的作用不會體現在他個人的數據單上。

提及培養新秀懷斯曼的問題時，柯爾就表示，培養一個球員不等於上場時間。培養難以定義，有時球員可以學習觀察。球隊也正在尋找創造新的方法，讓懷斯曼在比賽間隙學習。懷斯曼表示，擔任替補對自己的發展有利，讓他可以集中精力觀看閱讀比賽，瞭解魯尼如何打球，然後學習執行。格林也表示，無論懷斯曼是首發還是替補，都是球隊的重要球員之一。

最新數據顯示，柯瑞、格林、胡巴、維金斯和魯尼的組合，雖然只打了53.7分鐘，但百回合淨勝分29分，是勇士所有陣容中，表現最佳的。目前來看，沒有特別意外，預計勇士會沿用這一陣容。