灣區部分學校重開…家長要求回校上課 教師工會反對

學校重開，學生必須戴口罩和保持距離。(Getty Images)

灣區 和加州 疫情開始從高峰回降，家長和學生最關注的是，什麼時候可以重開教室，恢復面對面的授課？

聯邦疾控中心(CDC)最新資料顯示，今年1月開始，全美62%的K至12年級的學區 都已重開或部分重開。但加州絕大多數學校都仍然關閉。由於輿論認為，中小學生留在家裡接受網課的時間太長，已經嚴重影響中小學生的教育，所以多數家長都要求學校重開。

矽谷的洛斯蓋圖聯合學區將於下周一重開，恢復自去年3月開始關閉的教室，讓學生回校上課。矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔學區，小學部和初中部則已經於本月19日重開。

但灣區重開教室的學區和學校，目前仍屬少數，大多數學校還沒有準備重開，甚至不準備向州政府申請重開的經費。州長紐森一個月前提出加州學校重開的計畫，申請重開的學校可獲撥款補助重開所需費用，每名學生可獲補助450元至750元。

但是大多數學區都不準備申請，主要原因是教師工會反對。工會在本周去信州長，說明多項反對重開的原因，其中包括了撥款不夠，但更重要的是，工會認為，加州的疫苗接種計畫，還沒有輪到教師，因此在教師獲得接種疫苗之前，工會反對教師恢復面對面授課。

紐森計畫總共撥款20億元，補助重開的學校。但加州最大的七個學區，包括舊金山、屋崙和洛杉磯的學區，都對紐森的計畫不滿，都拒絕申請州府重開經費，使加州學校重開前景黯淡。