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居家令解除 聖他克拉拉縣呼籲 民眾仍有必要繼續檢測

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏呼籲民眾繼續加強檢測。（視頻會議截圖）
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏呼籲民眾繼續加強檢測。（視頻會議截圖）

聖他克拉拉縣政府30日表示，隨著上周在全州範圍內解除居家禁令，人們可能恢復了更多的社區活動，因此，持續地進行大規模新冠檢測，仍然十分有必要。

聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，既然居家令已經取消，更多的高風險活動將會重新出現在社區中。在新冠疫情仍然在社區大流行的情形下，檢測仍然是防疫的重要工具。「現在是比以往任何時候都要注意我們的行為，從而確保我們的社區、朋友和家庭安全，包括戴上口罩，保持距離，如果你有暴露（在新冠中）的風險，請定期檢查。這些防疫手段仍然是我們最好的工具。」

縣政府提醒居民，除非有新冠症狀出現，或有其他緊急醫療問題，否則不要使用急診服務。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，目前各醫院急診科都非常忙。

縣政府表示，檢測點還會不斷擴大，每周都會在不同的社區進行流動檢測。移動巴士檢測下周會在聖荷西、金寶、吉爾洛提供預約登記檢測。移動巴士檢測點需要註冊患者ID，可以通過www.lhi.care/covidtesting或撥打1-888-634-1123進行預約登記。

需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測，都是免費的，個人資料都嚴格保密。

檢測 防疫 聖荷西

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