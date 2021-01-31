灣區阿拉米達縣 已在計畫重開學校 面對面授課

阿拉米達縣建議，學校重開課堂面對面教學後繼續推廣戴口罩的防疫措施。（Getty Images）

州長紐森（Gavin Newsom）於1月25日宣布解除加州 的「區域性居家令」之後，阿拉米達縣衛生官員宣佈，他們正按照州府的指導方針，計畫重開學校課堂面對面教學的工作，這意味著阿縣中、小學生有望很快會回到校園上課。

現時，阿拉米達縣處於州府「更安全經濟藍圖」最嚴格的紫色層級。只有當阿拉米達縣連續5天且每天新增確診病例低於每10萬人25宗時，才允許TK-6學校重開課堂面對面授課。根據州府1月30日的數據，阿拉米達縣每10萬人當中有41.1宗新增確診病例，還沒有達到這一標準。

7-12年級的中學生可以在阿拉米達縣從紫色層進入紅色層5天後，返回課堂面對面學習。

阿拉米達縣衛生總監莫斯醫師（Dr. Nicholas Moss）說：「實施州府COVID-19公共衛生指南的學校，有望安全地歡迎教職員工和學生回到課堂，恢復面對面的教學。幾個月來，學校和學區一直在為恢復課堂面對面教學做準備。隨著阿拉米達縣每天新病例數量下降，一旦學校確定已達到州府標準並準備重開教室，就可以提交他們的安全計畫。」

州府的指導方針規定，學校必須至少在重開校園目標日期前的七個工作日，公開發布校方的「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 防範安全計畫。

衛生總監莫斯醫師還建議阿拉米達縣學校，要實施比州府指導方針更嚴格的防疫措施，推廣包括戴口罩、注重個人衛生細節、接觸者追跡和保持社交距離 在內的安全措施。

阿拉米達縣公共衛生局將在學校重開前，審查並批准學校提交的COVID-19學校指導檢查表，但目前不會新增超出州府標準的其它要求。