灣區8成人有意願打疫苗 專家：接近群體免疫

灣區有八成民眾願意接種新冠疫苗。(圖取自電視新聞截圖)

根據「加州 衛生護理基金會」(California Health Care Foundation)最新調查報告，80%舊金山灣區居民願意接種新冠疫苗 ，約有71%加州人願意接種。這些數字是否足以達到成功群體免疫？專家看法相當正面。

耶魯醫學院傳染病學與放射學學者馬哈加(Dr. Amit Mahajan)表示，這是獲得或接近群體免疫的數字。加州人願意接種疫苗的比例，是在美國 國家過敏和傳染病研究所主任佛奇預估範圍之內，他認為群體免疫結果有助於2021年秋天實現恢復某種形式的正常生活。佛奇於本月稍早接受全國公共廣播電台時，建議全美疫苗接種比例達70-85%。

加州疫苗施打接受度優於美國其他地區，根據「今日美國」(USA TODAY)與薩福克大學1月份調查，全美僅有56%的人願意接種。丕優研究中心(Pew)12月的民調顯示，則有60%美國民眾願意接種。

數字因種族、政治背景、地理區域與其他因素而異。根據調查，拉丁裔、共和黨與沙加緬度地區居民較不願接種，但這些族群的施打意願仍高於全美平均值。卡內基美濃大學Delphi Group機構調查發現，有超過91%舊金山人願意接種疫苗，在灣區許多縣包括康曲柯士達、阿拉米達、聖他克拉拉縣都有超過85%居民願意施打。

不過，在疫苗更容易取得且分配更良好情況發生之前，仍存在許多問題。此外，馬哈加也提出警告，質疑廣泛分發疫苗是否可終止病毒。他表示，疫苗尚未顯示可阻止傳播，達到一定接種比例數字是否就能獲得群體免疫，仍是問號。

能否達到群體免疫，取決於疾病的病毒性。例如麻疹比腦膜炎病毒更具傳染性，後者需要個體密切接觸才會傳染。因此，根據製藥新創公司GoodRX預估，需要有95%民眾施打麻疹疫苗，才可達到群體免疫。灣區目前仍壟罩在新病毒株陰影一，加州疫情嚴重，可能還有其他挑戰。馬哈加認為，尚不知是否多數加州人接種疫苗，就已足夠控制情況，而目前已知資訊無法了解新變種病毒的發展。