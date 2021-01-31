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疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

金山市長專欄／每日接種1萬人 金山作好準備

布里德

親愛的讀者們：

首先，我在此祝賀朱嘉文出任舊金山行政官。當我提名朱嘉文時，我深明我需要一位有毅力的搭檔來一同推動我們從新型冠狀病毒疫情挑戰中復甦過來的工作。

作為舊金山第一位華裔女性行政官，朱嘉文將繼續努力為市民服務，並讓所有居民取得方便及公平的服務。請您和我一同支持朱嘉文出任的新崗位。

今年的新年也給我們帶來了新的希望，我們終於看到了一線曙光──新型冠狀病毒疫苗終於開始接種了。

在舊金山，我們宣布了在市內建立一個新型冠狀病毒疫苗接種地點聯網，一旦我們得到更多疫苗供應時，便能盡快為更多人士接種注射。

舊金山的醫療保健機構從州政府得到了大部分的疫苗，市府亦會與這些機構合作，通過地方較大的疫苗注射場地和社區地點，促進快速及有效地提供疫苗接種。

通過與私營醫療保健合作夥伴一起創建這些疫苗接種地點，繼續把疫苗帶到最有需更的居民，並隨著日後供應的增加，我們可以更快地接種更多疫苗。我們現在需要更多的疫苗，而當它們到達時，我們已經準備就緒。

這一措施的目標是確保舊金山內所有醫療保健機構做好充分準備，以便他們從州和聯邦政府獲得足夠的疫苗後，為在舊金山市內生活和工作的人提供大規模疫苗接種。隨著疫苗供應量的增加，這些地點亦可以擴大其容量。一旦疫苗接種地點全面投入使用，以及當我們獲得足夠疫苗供應時，我們的目標是每天提供1萬劑疫苗注射。

我們還建立了一個網頁，在舊金山市內生活和工作的人士可以輸入他們的資料，並在他們有資格接種疫苗時獲得通知。網站是：sf.gov/vaccinenotify

我們知道，疫苗是結束這次疫情最重要的工具，保護居民免受病毒的侵害仍然是我們的首要任務。

最後，大約兩星期後，我們將迎接中國農曆牛年的來臨，隨著朋友和家人開始為這重要慶節做準備，讓我們繼續互相照顧，保持安全和健康。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。 

敬安！ 

舊金山市長 倫敦‧布里德

疫苗 舊金山 疫情

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