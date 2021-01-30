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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

記者李晗 / 舊金山報導
民眾接種之後，需要在觀察室停留15分鐘。（記者李晗 / 攝影）
民眾接種之後，需要在觀察室停留15分鐘。（記者李晗 / 攝影）

隨著新冠疫苗接種的鋪開，長者民眾也可以預約接種了。舊金山華埠也正式試點運營一個大型疫苗接種中心，由位於華埠的東華醫院負責規畫執行。

根據舊金山最新的疫苗分配原則，原本是65歲的長者接種門檻，已經調整至75歲。

29日（周五），在華埠地標「天下為公」的牌坊附近，有眾多的公公婆婆在排隊等候疫苗接種。這個試點的中心地址就是都板街（Grant Ave）的華人保健計畫（CCHP）的大樓。這些民眾均是通過提前預約，才能在當天獲得疫苗接種，其中大部分都是華埠的長者居民。

當天民眾所接種的疫苗是莫德納藥廠的疫苗。（記者李晗 / 攝影）
當天民眾所接種的疫苗是莫德納藥廠的疫苗。（記者李晗 / 攝影）

醫師將疫苗抽入針管中。（記者李晗 / 攝影）
醫師將疫苗抽入針管中。（記者李晗 / 攝影）

不少華埠的長者前來接受疫苗施打。（記者李晗 / 攝影）
不少華埠的長者前來接受疫苗施打。（記者李晗 / 攝影）

東華醫院行政總裁張建清表示，當天會為約300個長者進行疫苗接種。當天的接種活動非常暢順，民眾預約好自己的時段，排隊進入中心樓內，就可以獲得接種。接種之後，必須要留在現場等候15分鐘，查看有沒有突發的症狀等，才能離開現場。因此現場特別設置了一個觀察區，讓已經接種的長者留在現場。

有不少長者對於打針之後可能有的副作用都有疑問，像是是否會出現紅腫、疼痛等等。現場的醫師均一一解答。當天施打的疫苗是莫德納（Moderna）疫苗。此前莫德納的某一批次的疫苗傳出會出現副作用反應，因此相關疫苗一度被緊急叫停。後來州府經研究之後認定疫苗安全。

至於未來這個疫苗接種中心的運營狀況，張建清表示目前沒有明確的規畫，一切都要看東華醫院能夠獲得的疫苗數量，但是對於中心運作的過程非常有信心。她表示，現在各個醫療機構都在喊缺貨，因此要視乎每個星期從衛生局拿到多少疫苗，再來定奪能否繼續維持這個疫苗接種中心的運作。

她預計民眾在預約方面會非常踴躍，但是具體施打疫苗，關乎疫苗的存貨數量以及醫院的醫護人手，所以都要通盤考慮。而且疫苗還要打兩針，所以對於疫苗數量的要求就會更高。

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）盛讚東華醫院在保護華埠社區方面的貢獻。「為市民安排接種疫苗是一件極具挑戰性的任務。我很感謝東華醫院與市政府合作，在短時間內為區內長者及弱勢社群提供疫苗。」他說。

現在加州的疫苗接種還是停留在1A階段以及長者。東華醫院可以為75歲以上的長者接種疫苗。想要預約的民眾可以致電628-228-2828。

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