金山學區44校更名 以華裔命名的5校都保留

2018年「李孟賢伉儷新移民學校」剪綵。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 聯合學區 內有上百所公立學校。近期學區通過決議，要求更改全學區內44所學校的名字，牽涉範圍很廣，被「除名」的包括華盛頓、林肯等，引起全美熱議。

然而在學區內，目前共有五個以華裔 命名的學校，這些名字則得以「倖存」。

這五所學校分別是「劉貴明小學」（Gordon J. Lau Elementary School），「余河小學」（John Yehall Chin Elementary School），「益和小學」（Yick Wo Elementary School），「尤方玉屏學校」（Alice Fong Yu Alternative School），以及最近才命名的「李孟賢伉儷新移民學校」（Edwin and Anita Lee Newcomer School）。

其中，劉貴明小學、余河小學、李孟賢伉儷新移民學校位在華埠一帶，益和小學位於華埠附近的俄羅斯山上，尤方玉屏學校則是日落區的名校。劉貴明是舊金山史上首位民選的華裔市議員，李孟賢則是舊金山史上首位華裔市長。據悉，尤方玉屏是美國公立學校內的首位華裔教師。

被列入改名的學校，有兩所學校的名字所指向的歷史人物被指曾經「排華」、歧視華人，因此被列入要除名的名單中。這兩個學校分別是位於舊金山南面的外米慎區的「詹姆斯·登曼中學」（James Denman Middle School），以及位於列治文區的「弗蘭克·麥考平小學」（Frank McCoppin Elementary School）。

登曼（James Denman）是19世紀後期舊金山的官員，歷任學區學監、教育委員、市議員等。登曼被指拒絕華裔學童進入公立教育系統上學，並且關閉了華裔社區的學校，導致華裔學生無處就學。而麥考平（Frank McCoppin）則是19世紀中後期的舊金山市長，他被指仇視華裔移民，曾指稱華裔移民是「侵略」（invasion）。

舊金山教委會的除名決定引起了一連串的爭議，眾多官員都發聲斥責教委的決定。市長布里德也認為，教委現在應該要專注於重啟校園，而不是改名。

現任教育委員會中，華裔委員林謙悅（Jenny Lam）和另外五位委員在除名一事上投下讚成票，僅僅只有蒲啟華（Kevine Boggess）一人投下反對票。除名之後，新的名字方案預計會在4月時出爐。