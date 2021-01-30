灣區29日新增確診2636例 82人死

據NBC新聞統計，灣區 29日新增確診2636例，包括聖他克拉拉縣例766例，阿拉米達縣573例，康曲柯士達縣323例，聖馬刁縣277例，舊金山 317例，蘇拉諾縣151例，蘇諾瑪縣142例，馬連縣39例，納巴縣42例。

灣區29日新增死亡82人，包括聖他克拉拉縣30人，阿拉米達縣8人，聖馬刁縣26人，舊金山9人，蘇拉諾縣1人，蘇諾瑪縣6人，馬連縣2人。

截至29日，灣區累計確診36萬6218例，死亡4083人；加州 累計確診325萬4904例，死亡3萬9606人。截至28日全加州已為289.3萬人接種疫苗，28日單日接種16.3萬人。

以下是灣區各縣29日的病例統計：

聖他克拉拉縣，10萬0468（1344死）

阿拉米達縣，7萬2579（937死）

康曲柯士達縣，5萬6252（525死）

聖馬刁縣，3萬5235（382死）

舊金山，3萬0814（317死）

蘇拉諾縣，2萬7486（122死）

蘇諾瑪縣，2萬5678（260死）

馬連縣，9919（144死）

納巴縣，8188（52死）