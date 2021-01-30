陳英謀獲頒傑斐遜獎 親身打疫苗 護己護人

年過八旬的陳英謀親自接種疫苗，力圖消除公眾疑慮。（記者李晗 / 攝影）

在商界非常成功的華裔慈善家陳英謀（Arthur Chan），多年來回饋社區，善舉獲得主流社會認可。近期他也獲頒知名的傑斐遜獎（Jefferson Award），以表彰他的貢獻。

傑斐遜獎全稱是傑斐遜公共服務獎，表彰對於社區有傑出貢獻的人士。陳英謀是潮商會的榮譽主席，在商界建樹良多，同時也熱心慈善公益。他累計為舊金山東華醫院捐出了300萬元，他強調醫院在社區內的重要性。此外，陳英謀也資助過多家服務性質的社區非盈利機構，幫助低收入 、新移民家庭 渡過難關，融入美國社會。

1月29日，陳英謀出席華埠的疫苗 接種中心試點項目，同時自己作為長者也親身接種疫苗，力圖消除公眾對於疫苗的擔憂。陳英謀表示，自己已經年過八旬，符合接種疫苗的人群範圍，因此希望以實際行動來鼓勵公眾即時打疫苗。他強調這不單單是保護自己，也可以保護身邊的人。

接種之後，陳英謀也按照規定等候了15分鐘，說並沒有感覺到什麼副作用。

近期陳英謀向東華醫院捐出了50萬元，用作發展癌症治療中心。東華醫院行政總裁張建清也特別感謝陳英謀一直以來對於醫院的支持。