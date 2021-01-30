州長紐森簽署兩法案 租客逼遷保護令延至6月底

州長紐森簽署SB 89和SB 91兩項法案。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）於29日簽署由柏克萊選區加州參議員斯金納（Nancy Skinner）撰寫的SB 89號法案，即「2020年預算」法案。SB 89號法案將原計畫在2月1日到期的加州租客 逼遷保護令延至6月30日，並保護租客的信用紀錄不受影響。

紐森還簽署了州議會預算和財政審查委員會撰寫的SB 91號法案，即被稱為全國最強有力租客保護法案的「COVID-19救濟：租賃：聯邦租賃援助」法案。SB 91號法案提出創建加州租房援助計畫，從聯邦紓困金當中撥出26億元的租房援助資金，以幫助因疫情而陷入困境的租客和小業主，包括支付80%租客積欠的租金 。

紐森表示：「加州再一次帶頭制定了全國最强有力的逼遷保護措施。這將為數百萬因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情而面臨財政困難的加州居民提供救濟。這些法案不僅為租客提供了急需的支援，而且由於聯邦政府26億美元的紓困資金，還為需要幫助支付抵押貸款的小業主提供了救濟。」

1月25日，紐森與州參議會議長艾金斯（Toni Atkins）和州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）達成協議，延長旨在暫緩逼遷租客的AB 3088號法案實施期限。AB 3088號法案將於本月底到期。因此才促成了SB 89號法案和SB 91號法案1月28日在州議會通過。

紐森新簽署的這兩項法案，暫停了對受新冠疫情影響而不能支付全部或部分租金的租客進行逼遷。租戶仍有責任向業主支付積欠的租金。但這些積欠的租金不能成為業主逼遷的依據，即使在兩項法案到期後也是如此。

而將於本月底到期的加州租客逼遷保護令規定，業主不得逼遷受疫情影響而無法在去年3月至8月間繳交租金的租客。同時，租客必須簽署一份「困苦聲明」（declaration of hardship），說明自己的經濟狀況受疫情影響。但租客必須支付去年9月1日至今年1月31日期間至少25%的租金，才能符合受保護資格。

SB 91號法案還設立了加州租房援助計畫，以分配加州將獲得的26億元聯邦租房援助紓困金。這項計畫的目標是幫助那些最有可能拖欠租金的合資格租客。對同意免收租客20%積欠租金的業主也將給予援助。如果同意這一豁免，業主將有資格在2020年4月1日至2021年3月31日期間獲得80%的租金補償。

在26億元的聯邦租房援助紓困金當中，大約1億5000萬元的聯邦資金將預留給人口在20萬或以下的縣以支援租客，其餘的資金將提供給人口超過20萬的縣。州府將直接管理15億美元的資金使用。地方政府可以與州府聯合管理一些項目，也可以自行管理一些項目。聯邦租房援助計畫將於3月份開始接受業主和租客申請。