加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

過去一個月，加州確診病例減少了一半，但死亡人數仍居高不下。(Getty Images)

加州 目前的疫情 ，無論單日新增確診病例、確診率及住院人數，都正在持續下降；自12月中以來，單日新增確診病例減少50%，住院也減少25%，確診率跌至8%以下。不過，加州的疫症死亡人數則仍然居高不下。專家說，隨感染和住院減少，死亡人數將會在兩三周之後下降。

28日全加州共591人病歿。過去一周，七天超過3700人死亡，等於平均每天539人死亡，這是去年3月疫情爆發以來最高的。

過去一周，全加州平均每天2萬2150人確診，確診率(檢測呈陽性)跌至7.5%，單日新增確診和確診率都是12月初以來最低的。

加州的單日新增確診病例，在12月22日最高，平均每天達4.5萬例，本月10日平均每天仍是4.4萬例，但從1月10日以來，28日前七天每天平均跌至2.2萬例，減幅達50%。

28日全加州住院人數下跌至1.6萬人，這是自12月17日以來最低的數字，減幅達四分之一。加州的染疫住院人數1月6日最高，達2.2萬人；去年暑假疫情高峰前，加州的染疫住院人數從沒有超過1萬人。

加州28日的確診率下降至7.5%，即每10萬人中56人感染；比本月7日的14.3%，減少了6.8%。這是加州確診率兩個多月以來首次跌破8%。

但死亡人數仍處於高峰期，在28日加州的591死中，南加占了431人(四分三)，灣區只占86人。其中南加的洛縣210人死亡，聖地牙哥69死，河濱縣55死，聖伯納汀諾縣30死，橙縣29死。

在灣區，矽谷所在的聖他克拉拉縣，28日36人死亡，累計死亡人數1344人，累計確診也首次突破10萬病例，共10萬零46人感染。東灣的康曲柯士達縣28日18人死亡，累計525死；舊金山28日11人死亡, 累計死亡300人。

加州28日累計確診325萬例，累計死亡也逼近4萬人；由於最近兩周疫情明顯改善，反映出聖誕和新年的節日效應消退；死亡人數雖然仍然處於高峰，但預計未來兩三周也會隨著住院人數減少而下降，拜登政府承諾增加疫苗供應量，並且加快發放，因此全美和加州的疫情可望逐步受控。

但專家也指出一個重要變數，因為新的變種病毒在美國 出現，可能引爆新的疫情。28日南卡州發現兩起南非的變種病毒病例，而兩名染疫者都沒有旅遊史，CDC因此懷疑比現有病毒危險的南非病毒已在社區中傳播。另外，傳播速度比現在病毒快70%的英國變種病毒，已傳入美國超過一個月，CDC的官員28日警告說，稱為B117的英國病毒將會在今春成為全美主要的傳播病毒。

CDC的專家也認為，不能寄望疫苗可以一舉殲滅疫情，美國人必須加強抗疫措施，絕不能放鬆，必須再提高戴口罩和保持距離的意識，否則未來數月仍有可能爆發新一波的疫情。