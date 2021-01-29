自製炸彈威脅州長 北灣男被控28罪

羅傑斯被指控28項持有非法爆炸物和武器的重罪。（圖片由納巴縣縣警長辦公室提供）

聯邦調查局（FBI ）表示，一名極右翼的前總統川普支持者面臨持有聯邦管制爆炸物指控，目標可能是加州 州長紐森（Gavin Newsom）、社交媒體巨頭推特（Twitter）和臉書（Facebook）的舊金山灣區總部。

一、非法持有武器的數量和種類驚人

聯邦檢察官指控，43歲的納巴縣（Napa County）男子羅傑斯（Ian Benjamin Rogers）持有5枚自製管狀炸彈。納巴縣縣警長辦公室、納巴縣特別調查局和FBI的調查人員於1月15日採取行動，搜查羅傑斯的住所和位於納巴谷的British汽車修理廠，發現了這些炸彈。

被捕後，羅傑斯告訴調查人員，他製造了管狀炸彈。但根據證詞，羅傑斯說製造這些炸彈只是為了娛樂。

納巴縣地方檢察長海利（Allison Haley）說，這些管狀炸彈是用鍍鋅鋼制成的，有兩個端蓋和保險絲，可以在5呎範圍內炸死人，在25呎範圍內炸傷人。

海利說，羅傑斯面臨28項重罪指控，罪名是持有爆炸物和武器，包括持有非法消音器和多件未注册的攻擊性武器。如果罪名成立，羅傑斯將面臨30年監禁的刑罰。

納巴縣縣警長辦公室新聞官沃福德（Henry Wofford）表示，調查人員還沒收了額外的炸彈製造材料、49把槍支和1萬5000發子彈，並且在上述兩個地點都搜查到武器。其中許多槍支在加州可能是非法的，包括一把「非常大功率的機關槍」。

除了這些武器，調查人員還發現了一個旅行背包。裡面有武器、彈藥、防彈衣、面罩和一個攀爬抓鉤。

沃福德說，一名接近羅傑斯的人士報告，羅傑斯持有武器並且「對社區有潜在危險」。此後，納巴縣縣警長辦公室開始調查羅傑斯。

二、極右翼份子直指民主黨 州長

加州北區聯邦檢察官安德森（David L. Anderson）於26日發佈對羅傑斯的刑事起訴書。他在27日的聲明中說：「我們在無法無天和憲法自由之間畫出了一條清晰的界限。我們將對非法持有武器進行起訴，不管罪犯的動機如何。」

起訴書中的一份證詞來自FBI位於舊金山的國內反恐小組特別探員米諾（Stephanie Minor）。

米諾指出，羅傑斯在簡訊中多次威脅攻擊民主黨目標，旨在確保川普留任總統。羅傑斯寫道：「讓我們看看會發生什麼，然後採取行動。我在想，sac office（暗指州長辦公室）是第一個目標。然後也許是鳥兒（推特的圖標）和臉部（暗指臉書）的辦公室。」羅傑斯還在另一則簡訊中寫道，他「不會不幹一架就倒下」。

另外，海利和FBI都指稱羅傑斯的汽車保險杠上有一個貼紙，上面印有一個與右翼反政府組織「百分之三者」（Three Percenters）有關的徽章。「百分之三者」的成員還與綁架密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）的暴力陰謀有關。六名男性成員被指控參與這一陰謀。其中一人已於27日認罪。

在加州，右翼反政府民兵通過網路甚至舉行示威，反對州長紐森以新冠疫情大流行為名而實施「居家避疫令」。一些示威者將紐森形容為跟希特勒一樣的「法西斯分子」，標語上寫著「結束他的暴政」。

紐森的媒體和戰略高級顧問羅伯遜（Sahar Robertson）證實，紐森已經知道對羅傑斯的相關指控，並正在配合調查。

羅伯遜在27日的聲明中說：「有關羅傑斯的聯邦刑事起訴中所包含的資訊非常真實地提醒人們，危險的政治言論可能帶來可怕的後果，特別是在助長暴力極端主義方面。民主取決於所有立法者的能力，無論黨派歸屬如何，都能够立法和履行職責，而不必擔心暴力。」

羅傑斯定於1月29日首次被提堂審訊。