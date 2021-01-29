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舊金山經濟重啟 首日零星食客戶外嘗鮮

記者李晗／舊金山報導
零星食客在戶外用餐。（記者李晗 / 攝影）
零星食客在戶外用餐。（記者李晗 / 攝影）

闊別一個多月，戶外用餐終於回歸舊金山。1月28日舊金山正式重啟經濟，允許戶外用餐和個人類服務商業（理髮店、美甲店）重新開業。雖然當天下著雨，天氣濕寒，但是舊金山華埠仍然有零星食客，坐在戶外一嘗新鮮滋味。

去年12月初，舊金山先行推出「居家令」（Stay home order），也就是所有的髮廊、美甲店、餐廳戶外用餐服務、博物館等都必須停止經營。隨後因為疫情加重，聖馬刁縣也被迫加入居家令的實施範圍。灣區的民眾一個多月都沒有機會嘗試戶外用餐的滋味。

雖然是備受期待的重啟，但是當天天公不作美，除了下著雨之外，氣溫也較低，令戶外就餐的體驗不佳。在華埠，大大小小的餐廳都在戶外用餐的區域擺好了桌子迎接客人，但是只有零星的一些食客前來吃飯。

在華埠經營一家海鮮餐廳的楊小姐（Joyce）表示，雖然能夠重啟，當然很開心，但是天氣實在是不好，下雨讓客流減少。同時她認為很多人可能也還不知道舊金山在周四當天重啟。

去年底進入居家令的時候，疫情嚴峻，且準備進入聖誕和新年假期，政界和醫療界擔心民眾的聚會會導致更多的人感染，從而讓醫療系統不堪重負。但是聖馬刁縣在鄰近區域「一枝獨秀」，獨獨不開始居家令，也就讓很多附近的居民都去聖馬刁縣戶外用餐。

最終在12月中，全灣區因為重症監護室（ICU）的可用床位低於15%而進入居家令。社交媒體上也興起了2020年「最後一餐」的風潮，因為進入居家令之後，餐廳堂食和戶外用餐全部都要禁止，只能做外賣生意。

但是當時疫情絲毫沒有減緩，同時因為進入假期之後，確診和入院的數字持續攀升。直到1月下旬，節假日的確診高峰過去，且疫苗逐步鋪開之後，加州州長紐森（Gavin Newsom）突然宣佈居家令解除，時間點也同樣引起爭議。

更多舊金山重啟的最新信息，可以查詢衛生局的網站：https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp

餐廳業者在廚房準備。（記者李晗 / 攝影）
餐廳業者在廚房準備。（記者李晗 / 攝影）
舊金山在雨天中重啟。（記者李晗 / 攝影）
舊金山在雨天中重啟。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 華埠 疫情

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